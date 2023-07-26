Под Волгоградом в массовом ДТП иномарка «подбила» легковушку и грузовик





Три человека пострадали в массовом ДТП в Калачевском районе Волгоградской области, передает V102.RU. По информации ГУ МВД России по региону, накануне вечером на 76 км трассы «Волгоград-Каменск-Шахтинский» столкнулись две легковушки и грузовик.

По предварительной информации, в 21:30 водитель автомобиля Audi не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с «Лада-212140». От удара «Ладу» выбросило на встречную полосу с последующим съездом в кювет и наездом на дерево.

Автомобиль «Ауди» продолжил движение и совершил столкновение с грузовиком Renault в составе полуприцепа. После этого грузовик перевернулся на проезжей части.

Пострадали водители трех автомобилей, их доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



