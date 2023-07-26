Под Волгоградом в массовом ДТП иномарка «подбила» легковушку и грузовик

Происшествия 26.07.2023 10:39
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26.07.2023 10:39
Три человека пострадали в массовом ДТП в Калачевском районе Волгоградской области, передает V102.RU. По информации ГУ МВД России по региону, накануне вечером на 76 км трассы «Волгоград-Каменск-Шахтинский» столкнулись две легковушки и грузовик.
По предварительной информации, в 21:30 водитель автомобиля Audi не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с «Лада-212140». От удара «Ладу» выбросило на встречную полосу с последующим съездом в кювет и наездом на дерево.
Автомобиль «Ауди» продолжил движение и совершил столкновение с грузовиком Renault в составе полуприцепа. После этого грузовик перевернулся на проезжей части.
Пострадали водители трех автомобилей, их доставили в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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