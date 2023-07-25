На диком пляже под Волгоградом произошла кровавая бойня

43-летний волгоградец получил ножевые ранения после отдыха на диком пляже на острове Денежный. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, врачи диагностировали у пострадавшего, который был ранее судим, множественные проникающие ранения груди и живота.

Оказалось, что 24 июля мужчина отдыхал на пляже острова Денежный Среднеахтубинского района, где познакомился с отдыхающими - супружеской парой. Новые знакомые продолжили общение, употребив алкоголь, а затем поссорились. По предварительным данным, 43-летний мужчина стал избивать семейную пару. В какой-то момент супруг, взяв нож, нанес оппоненту множественные удары. После этого они с гражданской супругой на лодке покинули остров.

Пострадавший успел позвонить родственникам, которые организовали его транспортировку с острова на берег, откуда он был в дальнейшем доставлен в больницу. Полицейские задержали подозреваемого, который сознался в содеянном. Расследованием дела займется СК.