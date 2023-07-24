Под Волгоградом 15-летний мальчик на ВАЗ-2106 сбил пешехода

Происшествия 24.07.2023 10:25
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24.07.2023 10:25
В Городище Волгоградской области мужчина попал в больницу после наезда автомобиля. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне на ул. Спортивная в 22-10 ч.
15-летний подросток, управляя автомобилем «ВАЗ-2106» совершил наезд на 39-летнего пешехода, который шел по проезжей части. Полицейские выясняют, каким образом несовершеннолетний оказался за рулем автомобиля.
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Происшествия 24.07.2023 10:47
В Волгограде мужчину перевернуло в воздухе после тарана «Газели»: видео24.07.2023 10:36
Происшествия 24.07.2023 10:36
Жительница Самары додумалась потеребить грудь «Родины-матери» в Волгограде23.07.2023 16:15
Происшествия 23.07.2023 16:15
Под Волгоградом дорожный рабочий разбил голову, выпрыгнув с катка23.07.2023 12:32
Происшествия 23.07.2023 12:32
Подросток на мопеде и ребенок на велосипеде пострадали в Волгоградской области23.07.2023 11:08
Происшествия 23.07.2023 11:08
В Волгограде насмерть разбился 28-летний мотоциклист23.07.2023 10:43
Происшествия 23.07.2023 10:43
Из-за ДТП у Ерзовки образовалась огромная пробка23.07.2023 10:08
Происшествия 23.07.2023 10:08
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Происшествия 23.07.2023 09:27
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Происшествия 21.07.2023 17:55
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Происшествия 21.07.2023 14:38
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Происшествия 21.07.2023 13:33
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Происшествия 21.07.2023 09:11
В Волгограде вспыхнул пожар около отеля Hilton Garden Inn. Есть погибший21.07.2023 08:18
Происшествия 21.07.2023 08:18
В Котово второй день рвется водопровод20.07.2023 20:30
Происшествия 20.07.2023 20:30