Происшествия

Под Волгоградом 15-летний мальчик на ВАЗ-2106 сбил пешехода

Происшествия 24.07.2023 10:25
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24.07.2023 10:25


В Городище Волгоградской области мужчина попал в больницу после наезда автомобиля. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне на ул. Спортивная в 22-10 ч. 
15-летний подросток, управляя автомобилем «ВАЗ-2106»  совершил наезд на 39-летнего пешехода, который шел по проезжей части. Полицейские выясняют, каким образом несовершеннолетний оказался за рулем автомобиля. 

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