Жителя Волгограда задержали за убийство отца и младшего брата









В Волгограде по подозрению в совершении двойного убийства задержан 38-летний местный житель, передает V102.RU. По информации пресс-службы СУ СКР по региону, он подозревается в убийстве своего 62-летнего отца и 36-летнего брата.

Тела погибших с ножевыми ранениями были обнаружены сегодня, 23 июля, в одной из квартир дома 6 по улице Тулака в Советском районе. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).

По версии следствия, задержанный совершил преступление, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он жил вместе с родственниками в оной квартире.

В настоящее время следователями СК России во взаимодействии с сотрудниками полиции проводится комплекс следственных, процессуальных и иных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведения осмотра места происшествия будет назначен ряд судебных экспертиз.

Следствие будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: пресс-службы СУ СКР по Волгоградской области



