Жителя Волгограда задержали за убийство отца и младшего брата

Происшествия 23.07.2023 09:27
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23.07.2023 09:27
В Волгограде по подозрению в совершении двойного убийства задержан 38-летний местный житель, передает V102.RU. По информации пресс-службы СУ СКР по региону, он подозревается в убийстве своего 62-летнего отца и 36-летнего брата.
Тела погибших с ножевыми ранениями были обнаружены сегодня, 23 июля, в одной из квартир дома 6 по улице Тулака в Советском районе. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).
По версии следствия, задержанный совершил преступление, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он жил вместе с родственниками в оной квартире.
В настоящее время следователями СК России во взаимодействии с сотрудниками полиции проводится комплекс следственных, процессуальных и иных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведения осмотра места происшествия будет назначен ряд судебных экспертиз.
Следствие будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Фото: пресс-службы СУ СКР по Волгоградской области
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