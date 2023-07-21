В Николаевске Волгоградской области на беговые дорожки потратят 60 млн рублей

В Волгоградской области на территории города Николаевска планируется реконструкция легкоатлетических беговых дорожек и легкоатлетических секторов на стадионе по ул. Советская, 3. Как сообщает ИА «Высота 102», победителем аукциона комиссия признала участника, заявившего наибольшую стоимость услуг по контракту.

За право проведения работ в райцентре Николаевского района боролись три коммерческие организации. Одна из них предлагала свои услуги за 57 114 807,50 рублей, другая – за 59 890 000 рублей, и третья, одержавшая победу в аукционе, оценила свои слуги в максимальные 60 120 850 рублей.

Согласно проекту контракта, подрядная организация – волгоградское ООО «Компания «Эластомер» – за указанную сумму должна будет произвести реконструкцию беговых дорожек, уложив на них искусственное покрытие.

Отметим, что согласно открытым данным, волгоградская компания работает на рынке с 2000 года и за это время являлась поставщиком услуг по 153 контрактам, многие из которых заключались с Минспортом России, крупными российскими вузами и муниципальными учреждениями. В Волгограде компания в 2020 году проводила реконструкцию учебно-спортивного комплекса легкой атлетики и футбола в физакадемии, а в 2019 году здесь же реконструировала спортивное ядро.

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»