Происшествия

Один раз украл, два раза угнал: в Камышине поймали рецидивиста после бурной ночи

Происшествия 21.07.2023 13:33
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21.07.2023 13:33


В Волгоградской области 21-летний местный житель подозревается в совершении двух угонов и одной кражи, которые он совершил в течение ночи, сообщает V102.RU. По информации ГУ МВД России по региону, молодой человек ранее уже был судим. Он признался в краже аккумулятора с «ВАЗ-21101» и угоне двух автомобилей «ВАЗ-2107» в Камышине.
После обращения в полицию владельцев машин, одну из угнанных «семерок» со следами взлома правоохранители обнаружили недалеко от места происшествия. В автомобиле не было бензина. Угонщика задержали за рулем другого «ВАЗ-2107».
Установлено, что подозреваемый приехал в Камышин из Жирновского района. После прогулки по городу он замерз и решил погреться в машине, припаркованной на ул. Пролетарской. Он вскрыл водительскую дверь автомобиля «ВАЗ-2107» и попытался совершить угон, но не смог его завезти. В машине не было аккумулятора. Тогда угонщик снял аккумулятор с соседнего «ВАЗ-21101», переставил его  в «семерку» и поехал. Однако через некоторое время в автомашине закончился бензин. Тогда злоумышленник угнал еще один «ВАЗ-2107», снял с него регистрационные номера и направился на нем в Жирновский район, однако в пути следования был задержан сотрудниками полиции.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу. Все угнанные машины в исправном состоянии возвращены владельцам.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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