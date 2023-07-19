Министр спорта РФ высказался о скандальном заявлении Исинбаевой

Политика 19.07.2023 17:01
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19.07.2023 17:01
Олег Матыцин, возглавляющий министерство спорта России, осудил Елену Исинбаеву за ее отношение к воинскому званию и происходящему в стране, передает V102.RU.
- Каждый человек, любящий свою страну, отрицательно относится к такого рода заявлениям. Недопустимо так относиться к воинскому званию и гражданской позиции, к событиям, которые происходят в твоей стране, — цитируют сегодня, 19 июля, министра спорта РФ федеральные издания.
Напомним, накануне олимпийская чемпионка Елена Исинбаева высказалась по поводу ситуации, связанной с ее службой в российской армии и перспективами работы в МОК. Спортсменка сообщила, что в сентябре 2023 возобновляет свою международную деятельность в МОК, так как не под какие статьи и санкции она не попадает. Елена заявила, что она является «человеком мира» и живет там, где хочет. Она также сообщила, что никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ, а все ее звания носят номинальный характер.
Это заявление, напомним, последовало после появившихся сообщений о том, что Исинбаева покинула Россию и теперь живет на Канарских островах. Позже в МОК подтвердили, что не выявил связей Елены Исинбаевой с российскими вооруженными силами, поэтому санкций в отношении спортсменки, которая является членом МОК, вводиться не будут. В этой организации также установили, что с 24 февраля 2022 года Исинбаева не имела контрактных связей с российскими вооруженными силами или с органами безопасности и не поддерживала военные действия на Украине.
Глава Дагестана накануне заявил, что легкоатлетический стадион в центре Махачкалы, который 6 лет назад был назван в честь Елены Исинбаевой, переименуют.
- А в честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России, - написал глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
Фото: администрации Волгоградской области
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