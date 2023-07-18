Елена Исинбаева избежала санкций МОК за отсутствие поддержки СВО





Комитет по этике Международного олимпийского комитета подтвердил, что не выявил связей Елены Исинбаевой с российскими вооруженными силами, поэтому санкций в отношении спортсменки, которая является членом МОК, вводиться не будут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу этой организации.

- Как и в случае со спортсменами, статус членов МОК оценивался начиная с 24 февраля 2022 года. Комиссия МОК по этике полагает, что в течение этого периода госпожа Исинбаева не имела контрактных связей с российскими вооруженными силами или с органами безопасности и не поддерживала военные действия на Украине, - говорится в заявлении МОК.

Сегодня олимпийская чемпионка Елена Исинбаева высказалась по поводу ситуации, связанной с ее службой в российской армии и перспективами работы в МОК. Спортсменка сообщила, что в сентябре 2023 возобновляет свою международную деятельность в МОК, так как не под какие статьи и санкции она не попадает. Елена заявила, что она является «человеком мира» и живет там, где хочет. Она также сообщила, что никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ, а все ее звания носят номинальный характер.

Это заявление, напомним, последовало после появившихся сообщений о том, что Исинбаева покинула Россию и теперь живет на Канарских островах.

Отметим, что сегодня на объяснения спортсменки уже последовала реакция со стороны власти.

Так, глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале сообщил, что 6 лет назад в честь Елены Исинбаевой был переименован легкоатлетический стадион в центре Махачкалы. Сделано это было скоропалительно, без учета мнения горожан.

- Да, это талантливая спортсменка, которая установила не один мировой рекорд, но с Дагестаном она свою жизнь, своё прошлое и будущее никогда не связывала. А последние заявления спортсменки, сделанные из-за кордона, – для нас серьёзный сигнал и повод пересмотреть название стадиона, - написал Меликов. - Поэтому будет правильно, если новое название объекта выберут сами дагестанцы. Поручаю Минспорта Дагестана и мэру Махачкалы организовать эту работу.

- Допускаю, что люди и вовсе захотят вернуть прежнее название – «ТРУД». А в честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России, - заключил глава Дагестана.