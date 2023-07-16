Итоги межсезонья: волгоградский «Ротор» вышел на старт нового чемпионата





Волгоградский «Ротор» сегодня, 16 июля, начнёт сезон в группе «золото» дивизиона А второй лиги 2023-2024 годов гостевым матчем против «Мурома», сообщает V102.RU.





Помимо «Ротора» и «Чайки» в состав участников группы «золото» вошли такие коллективы как московский «Велес», «Уфа», ульяновская «Волга», «Краснодар-2», омский «Иртыш», «Динамо-Брянск», «Муром» и «Спартак» из Костромы. Команды проведут двухкруговой турнир с играми дома и на выезде.

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Спортивный директор «Ротора» Андрей Дуров в интервью клубной - пресс-службе прокомментировал ход трансферной кампании. - Сложность селекции в летнюю паузу всегда заключается в сжатых сроках, и преимущество среди клубов получают те, кто следил за интересующими футболистами, готовил почву для переговоров заранее. На рынке очень высокая конкуренция, и убедить качественного футболиста перейти не так просто. Особенно тогда, когда клуб хочет привлечь футболистов из лиг выше. Мы провели большую работу в этом направлении.

В это межсезонье при поиске игроков мы исходили из уровня лиги, в которой принимаем участие, пожеланий главного тренера, финансовых возможностей клуба, требований регламента в части молодых футболистов. Благодаря слаженной работе руководства и тренерского штаба нам удалось наладить процесс оперативного принятия решений и дальнейшего заключения контрактов с игроками. Проводя трансферную работу, мы предлагали адекватные условия для футболистов, исходя из их качеств, поэтому с кем-то договориться не получилось, но переплачивать игрокам мы не готовы.

Селекция на этом, конечно, не заканчивается, поиск футболистов идет постоянно. Если будут найдены игроки, удовлетворяющие всем нашим требованиям и на те позиции, что хочет главный тренер, то конечно же, мы будем вести переговоры о переходе в «Ротор». Ведь регистрационный период закончится только осенью, - заявил специалист.

Также Дуров обратился к болельщикам перед стартом чемпионата.

- Команда волей календаря начнет Первенство двумя играми на выезде, и надеюсь, что они в очередной раз покажут, что наши болельщики и фанаты самые верные, и «Ротор» в том числе в этих гостевых играх не останется без поддержки. Будем делать все, что в наших силах, для выполнения самых высоких задач, чтобы начать радовать болельщиков с самого старта сезона, и с нетерпением ждем всех на первом домашнем матче на «Волгоград-Арене»!

Напомним, подопечные Алексея Стукалова провели несколько товарищеских матчей на двух сборах - в Крымске и Минске. В Краснодарском крае «Ротор обыграл вторую команду хабаровского СКА и уступил ростовскому СКА. В Белоруссии сине-голубые одолели местный «Макслайн», «Трактор» и владикавказскую «Аланию». В заключительный день сборов волгоградцы разгромили клуб «Осиповичи», а также переиграли молодёжную сборную Белоруссии.



Своими ожиданиями от предстоящего сезона эксклюзивно с V102.RU поделился спортивный журналист Адиль Зодоров: - «Ротор» провёл летом довольно качественную селекцию. Единственное, что меня реально пугает, это отсутствие опорного полузащитника уровня Бутаревича. Мне нравится Шмаков, у него огромный потенциал, но немного боязно от того, что на столь ответственной позиции у нас будет играть молодой парень. У нас ведь и второй опорник - это Пяткин, который ещё моложе!

Есть и другие варианты. Опытный центральный защитник Никитин, насколько помню, тоже способен сыграть в опорной зоне. Если мои опасения не оправдаются (дай Бог, чтобы так и было), то у «Ротора» вполне боеспособный состав, которому по силам бороться за выход в Первую лигу. Но называть нашу команду или какую другую фаворитом я просто не рискну. У многих примерно равные возможности и такие же равные по уровню исполнители. Итоговый результат будет зависеть от многих факторов. А в первых турах просто понаблюдаем и поболеем за «Ротор».

Мнение редакции V102.RU:

- «Ротор» впервые за долгое время обошёлся без кардинальных изменений в менеджменте и на позиции главного тренера. Удалось сохранить костяк и точечно усилить проблемные линии. На первый взгляд, сине-голубые обладают сбалансированным составом со здоровой конкуренцией. Очевидно, что Шумских и Никитин должны добавить опыта и лидерских качеств коллективу. В центре поля большие надежды возлагаются на Алихана Шаваева и Юрия Завезёна, который стал одним из вице-капитанов. От Сафронова, Умарова и Магомедова можем ожидать высокой результативности.

Что касается «золотой» группы и их участников, то конкуренция за выход в ФНЛ повысится в этом году в разы. Фактически можно говорить о том, что со старта первенства 20 команд «золота» и «серебра» будут биться всего за три итоговые путёвки в первый дивизион. Очевидно, что просто не будет. Но те грамотные шаги, которые предприняты руководством и тренерским штабом «Ротора» за последнее время, позволяют рассчитывать, что главная задача по возвращению в первую лигу будет решена следующей весной.

«Муром», с которым «Ротору» предстоит встретиться в первом туре, в прошлом сезоне занял четвертое место в своей группе во второй лиге. Это высшее достижение клуба за всю историю. Интересно, что в составе ближайших соперников волгоградцев выступает внук легендарного футболиста сине-голубых 80-ых годов Валерия Чупина - его полный тёзка.

Матч «Муром»-«Ротор» состоится 16 июля. Начало в 17-00.

Иван Тюгаев

Фото СК "Ротор" VK.com



Также Дуров обратился к болельщикам перед стартом чемпионата.- Команда волей календаря начнет Первенство двумя играми на выезде, и надеюсь, что они в очередной раз покажут, что наши болельщики и фанаты самые верные, и «Ротор» в том числе в этих гостевых играх не останется без поддержки. Будем делать все, что в наших силах, для выполнения самых высоких задач, чтобы начать радовать болельщиков с самого старта сезона, и с нетерпением ждем всех на первом домашнем матче на «Волгоград-Арене»!Напомним, подопечные Алексея Стукалова провели несколько товарищеских матчей на двух сборах - в Крымске и Минске. В Краснодарском крае «Ротор обыграл вторую команду хабаровского СКА и уступил ростовскому СКА. В Белоруссии сине-голубые одолели местный «Макслайн», «Трактор» и владикавказскую «Аланию». В заключительный день сборов волгоградцы разгромили клуб «Осиповичи», а также переиграли молодёжную сборную Белоруссии.- «Ротор» впервые за долгое время обошёлся без кардинальных изменений в менеджменте и на позиции главного тренера. Удалось сохранить костяк и точечно усилить проблемные линии. На первый взгляд, сине-голубые обладают сбалансированным составом со здоровой конкуренцией. Очевидно, что Шумских и Никитин должны добавить опыта и лидерских качеств коллективу. В центре поля большие надежды возлагаются на Алихана Шаваева и Юрия Завезёна, который стал одним из вице-капитанов. От Сафронова, Умарова и Магомедова можем ожидать высокой результативности.Что касается «золотой» группы и их участников, то конкуренция за выход в ФНЛ повысится в этом году в разы. Фактически можно говорить о том, что со старта первенства 20 команд «золота» и «серебра» будут биться всего за три итоговые путёвки в первый дивизион. Очевидно, что просто не будет. Но те грамотные шаги, которые предприняты руководством и тренерским штабом «Ротора» за последнее время, позволяют рассчитывать, что главная задача по возвращению в первую лигу будет решена следующей весной.«Муром», с которым «Ротору» предстоит встретиться в первом туре, в прошлом сезоне занял четвертое место в своей группе во второй лиге. Это высшее достижение клуба за всю историю. Интересно, что в составе ближайших соперников волгоградцев выступает внук легендарного футболиста сине-голубых 80-ых годов Валерия Чупина - его полный тёзка.

Сине-голубые считаются одними из фаворитов предстоящего чемпионата. К сожалению, волгоградцы не сумели выполнить задачу по возвращению в ФНЛ с первой попытки, заняв в минувшем первенстве третье место. Чемпионом стал новороссийский «Черноморец», заработавший повышение в классе. Вторая позиция осталась за «Чайкой» из Песчанокопского. Она будет одним из конкурентов волгоградского клуба и в стартующем сезоне.В первенстве 2023/24 годов в ходе реформы дивизион А второй лиги был разделен на группы-«золото» и «cеребро». В обеих зонах выступят по 10 команд.«Золотая» группа во втором этапе также будет представлена 10 клубами, однако произойдет ротация. Участниками станут:6 клубов, занявших 1–6 места в итоговой таблице «Золотой» группы на первом этапе;4 клуба, занявших 1–4 места в итоговой таблице «Серебряной» группы на первом этапе.При этом клубы, занявшие по итогам первого этапа в «Золотой» группе 7-10 места, теряют право участия во втором этапе этой группы. Теперь они получают возможность соревноваться во втором этапе «Серебряной» группы сезона 2024 года.Клубы, занявшие 1–2 места в итоговой таблице «Золотой» группы во втором этапе, получают право участвовать в Первой лиге сезона 2024-2025 в случае получения ими лицензии РФС-2. Занявшие 3 последних места клубы по итогам первенства Первой лиги сезона 2023-2024 попадают в первый этап «Золотой» группы Второй лиги дивизиона «А» сезона 2024-2025.Команда, занявшая по итогам «Золотой» группы на втором этапе 3 место, получает право сыграть переходные матчи для участия в Первой лиге сезона 2024-2025 с клубом, который занял 1 место в итоговой таблице «Золотой» группы Второй лиги дивизион «А» сезона 2023-2024 на первом этапе. По одной игре дома и в гостях. Победитель будет участвовать в Первой лиге сезона 2024-2025 годов. Проигравший клуб выступит в первом этапе «Золотой» группы в сезоне 2024-2025.В летнее межсезонье одним из самых заметных событий в «Роторе» стало продолжение сотрудничества с главным тренером Алексеем Стукаловым. Болельщики команды с берегов Волги, привыкшие к постоянной смене наставников, восприняли данный факт по большей части с воодушевлением. В то же время покинул тренерский штаб Александр Нагорный. Его на должности ассистента сменил Дмитрий Безняк, работавший ранее со Стукаловым в «Велесе» и «Уфе».Ещё одной положительной новостью из стана сине-голубых можно считать продление контракта с несколькими ведущими футболистами, которые формировали костяк команды в прошлом сезоне. Соглашения пролонгировали Сергей Зуйков, Данил Пелих, Кирилл Родионов, Иван Шмаков, Ризван Умаров и Ризван Ахмедханов. Полноценный договор с нашим клубом заключил Дмитрий Прищепа. Также волгоградцы смогут рассчитывать на группу игроков, которые уже имели действующие контракты. Не обошёлся коллектив и без потерь. Можно отметить уход Сергея Обивалина, проведшего в минувшем чемпионате 27 матчей и забившего в них пять голов. В свою очередь нападающий Артём Максименко решил перейти в армянский «Урарту» на правах свободного агента. Ещё несколько футболистов, получавших мало игрового времени, покинули волгоградский клуб в межсезонье.Однако не менее интересными выглядят фамилии новичков «Ротора». Среди них выделяется центральный защитник Алексей Шумских, два раза за свою карьеру выходивший в элитный российский дивизион с «Нижним Новгородом» и московским «Торпедо». У Шумских за плечами солидный опыт выступлений в ФНЛ за разные клубы. Его коллега по амплуа Алексей Никитин несколько лет провёл на уровне премьер-лиги, защищая цвета «Амкара», «Химок» и «Уфы». Последним коллективом Никитина стала боснийская «Тузла Сити», которую защитник покинул нынешнем летом в качестве свободного агента.Хавбек Рамазан Гаджмимурадов, арендованный у екатеринбурского «Урала», в своём активе имеет более 40 игр в РПЛ. А полузащитник Даниил Камлашев из «Строгино» заключил двухлетний договор с волгоградцами.Кроме того, «Ротор» усилил линию нападения, подписав контракт с бывшим форвардом таганрогского «Форте» Рашидом Магомедовым, забившим 11 голов в прошедшем сезоне. Также был взят в аренду из «Урала-2» атакующий футболист Даниил Арсентьев. Ещё одним новобранцем стал полузащитник Илья Воробьев. В минувшем чемпионате он выступал за «Ленинградец» из Санкт-Петербурга и помог коллективу выйти в первую лигу.Вернулись в Волгоград и два воспитанника волгоградского футбола. Это Кирилл Донцов, перешедший из курского «Авангарда», а также полузащитник Иван Пяткин, который принадлежит московскому «Спартаку». Ближайший сезон он проведёт в волгоградском клубе на правах аренды.Не осталась без внимания селекционной службы и вратарская позиция. В «Ротор» отправился голкипер Вадим Аверкиев, который является выпускником академии московского «Спартака». Прошлый сезон он провёл в "Чайке"