Спорт

Итоги межсезонья: волгоградский «Ротор» вышел на старт нового чемпионата

Спорт 16.07.2023 15:18
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16.07.2023 15:18


Волгоградский «Ротор» сегодня, 16 июля, начнёт сезон в  группе  «золото» дивизиона А  второй лиги 2023-2024 годов гостевым матчем против «Мурома», сообщает V102.RU.
Сине-голубые считаются одними из фаворитов предстоящего чемпионата.  К сожалению, волгоградцы не сумели выполнить задачу по возвращению в ФНЛ с первой попытки, заняв в минувшем первенстве третье место. Чемпионом стал новороссийский «Черноморец», заработавший  повышение в классе. Вторая позиция осталась за «Чайкой» из Песчанокопского. Она  будет одним из конкурентов  волгоградского клуба и в стартующем сезоне.
В первенстве 2023/24 годов в ходе реформы дивизион А второй лиги был разделен на группы-«золото» и «cеребро». В обеих зонах выступят по 10 команд.
«Золотая» группа во втором этапе также будет представлена 10 клубами, однако произойдет ротация. Участниками станут:
6 клубов, занявших 1–6 места в итоговой таблице «Золотой» группы на первом этапе;
4 клуба, занявших 1–4 места в итоговой таблице «Серебряной» группы на первом этапе.
При этом клубы, занявшие по итогам первого этапа в «Золотой» группе 7-10 места, теряют право участия во втором этапе этой группы. Теперь они получают возможность соревноваться во втором этапе «Серебряной» группы сезона 2024 года.
Клубы, занявшие 1–2 места в итоговой таблице «Золотой» группы во втором этапе, получают право участвовать в Первой лиге сезона 2024-2025 в случае получения ими лицензии РФС-2. Занявшие 3 последних места клубы по итогам первенства Первой лиги сезона 2023-2024 попадают в первый этап «Золотой» группы Второй лиги дивизиона «А» сезона 2024-2025.
Команда, занявшая по итогам «Золотой» группы на втором этапе 3 место, получает право сыграть переходные матчи для участия в Первой лиге сезона 2024-2025 с клубом, который занял 1 место в итоговой таблице «Золотой» группы Второй лиги дивизион «А» сезона 2023-2024 на первом этапе. По одной игре дома и в гостях. Победитель будет  участвовать в Первой лиге сезона 2024-2025 годов. Проигравший клуб выступит в первом этапе «Золотой» группы в сезоне 2024-2025.

Помимо «Ротора» и «Чайки» в состав участников группы «золото» вошли такие коллективы как  московский «Велес», «Уфа»,  ульяновская «Волга», «Краснодар-2», омский «Иртыш», «Динамо-Брянск», «Муром» и «Спартак» из Костромы. Команды проведут двухкруговой турнир с играми дома и на выезде.
В летнее межсезонье одним из самых заметных событий в «Роторе» стало продолжение сотрудничества с главным тренером Алексеем Стукаловым. Болельщики команды с берегов Волги, привыкшие к постоянной смене наставников, восприняли данный факт  по большей части с воодушевлением. В то же время покинул тренерский штаб Александр Нагорный. Его на должности ассистента сменил Дмитрий Безняк, работавший ранее со Стукаловым в «Велесе» и «Уфе».
Ещё одной положительной новостью из стана сине-голубых можно считать продление контракта с несколькими ведущими футболистами, которые формировали костяк команды в прошлом сезоне.  Соглашения пролонгировали Сергей Зуйков, Данил Пелих, Кирилл Родионов, Иван Шмаков, Ризван Умаров и Ризван Ахмедханов. Полноценный договор с нашим клубом заключил Дмитрий Прищепа.  Также  волгоградцы смогут рассчитывать на группу игроков, которые уже имели действующие контракты. Не обошёлся коллектив и без потерь.  Можно отметить уход Сергея Обивалина, проведшего в минувшем чемпионате 27 матчей и забившего в них пять голов.  В свою очередь нападающий Артём Максименко решил перейти в армянский «Урарту» на правах свободного агента. Ещё несколько футболистов, получавших мало игрового времени, покинули волгоградский клуб  в межсезонье.
Однако не менее интересными выглядят фамилии новичков «Ротора».  Среди них выделяется центральный защитник Алексей Шумских,  два раза за свою карьеру выходивший в элитный российский дивизион с «Нижним Новгородом» и московским «Торпедо». У Шумских за плечами солидный опыт выступлений в ФНЛ за разные клубы. Его коллега по амплуа Алексей Никитин несколько лет провёл на уровне премьер-лиги, защищая цвета «Амкара», «Химок» и «Уфы».  Последним коллективом Никитина стала боснийская «Тузла Сити», которую  защитник покинул нынешнем летом в качестве свободного агента.  
Хавбек Рамазан Гаджмимурадов, арендованный у екатеринбурского «Урала», в своём активе имеет более 40 игр в РПЛ.  А полузащитник Даниил Камлашев из «Строгино» заключил двухлетний договор  с волгоградцами.
Кроме того, «Ротор» усилил линию нападения, подписав контракт с бывшим форвардом таганрогского «Форте»  Рашидом Магомедовым,  забившим 11 голов в прошедшем сезоне. Также был взят в аренду из «Урала-2»  атакующий футболист Даниил Арсентьев.  Ещё одним новобранцем стал полузащитник Илья Воробьев. В минувшем чемпионате он выступал за «Ленинградец» из Санкт-Петербурга и помог коллективу выйти в первую лигу.  
Вернулись в Волгоград и два воспитанника волгоградского футбола. Это Кирилл Донцов, перешедший из курского «Авангарда»,  а также полузащитник Иван Пяткин, который принадлежит московскому «Спартаку». Ближайший сезон он проведёт в волгоградском клубе на правах аренды.
Не осталась без внимания селекционной службы и вратарская позиция.  В «Ротор» отправился голкипер Вадим Аверкиев, который является выпускником академии московского «Спартака».  Прошлый сезон он провёл в "Чайке".

Спортивный директор «Ротора» Андрей Дуров в интервью клубной - пресс-службе прокомментировал ход трансферной кампании.
 - Сложность селекции в летнюю паузу всегда заключается в сжатых сроках, и преимущество среди клубов получают те, кто следил за интересующими футболистами, готовил почву для переговоров заранее. На рынке очень высокая конкуренция, и убедить качественного футболиста перейти не так просто. Особенно тогда, когда клуб хочет привлечь футболистов из лиг выше. Мы провели большую работу в этом направлении.
В это межсезонье при поиске игроков мы исходили из уровня лиги, в которой принимаем участие, пожеланий главного тренера, финансовых возможностей клуба, требований регламента в части молодых футболистов. Благодаря слаженной работе руководства и тренерского штаба нам удалось наладить процесс оперативного принятия решений и дальнейшего заключения контрактов с игроками. Проводя трансферную работу, мы предлагали адекватные условия для футболистов, исходя из их качеств, поэтому с кем-то договориться не получилось, но переплачивать игрокам мы не готовы.
Селекция на этом, конечно, не заканчивается, поиск футболистов идет постоянно. Если будут найдены игроки, удовлетворяющие всем нашим требованиям и на те позиции, что хочет главный тренер, то конечно же, мы будем вести переговоры о переходе в «Ротор». Ведь регистрационный период закончится только осенью, - заявил специалист.
Также Дуров обратился к болельщикам перед стартом чемпионата.
 - Команда волей календаря начнет Первенство двумя играми на выезде, и надеюсь, что они в очередной раз покажут, что наши болельщики и фанаты самые верные, и «Ротор» в том числе в этих гостевых играх не останется без поддержки. Будем делать все, что в наших силах, для выполнения самых высоких задач, чтобы начать радовать болельщиков с самого старта сезона, и с нетерпением ждем всех на первом домашнем матче на «Волгоград-Арене»!
Напомним, подопечные Алексея Стукалова  провели несколько товарищеских матчей на двух сборах - в Крымске и Минске.  В Краснодарском крае «Ротор обыграл вторую команду хабаровского СКА и уступил ростовскому СКА. В Белоруссии сине-голубые одолели местный «Макслайн»,  «Трактор» и владикавказскую «Аланию». В заключительный день сборов волгоградцы разгромили клуб «Осиповичи», а также переиграли молодёжную сборную Белоруссии.  

Своими ожиданиями от предстоящего сезона  эксклюзивно с  V102.RU  поделился спортивный журналист Адиль Зодоров:
- «Ротор» провёл летом довольно качественную селекцию. Единственное, что меня реально пугает, это отсутствие опорного полузащитника уровня Бутаревича. Мне нравится Шмаков, у него огромный потенциал, но немного боязно от того, что на столь ответственной позиции у нас будет играть молодой парень. У нас ведь и второй опорник - это Пяткин, который ещё моложе!
Есть и другие варианты. Опытный центральный защитник Никитин, насколько помню, тоже способен сыграть в опорной зоне. Если мои опасения не оправдаются (дай Бог, чтобы так и было), то у «Ротора» вполне боеспособный состав, которому по силам бороться за выход в Первую лигу. Но называть нашу команду или какую другую фаворитом я просто не рискну. У многих примерно равные возможности и такие же равные по уровню исполнители. Итоговый результат будет зависеть от многих факторов. А в первых турах просто понаблюдаем и поболеем за «Ротор».
Мнение редакции V102.RU:
- «Ротор» впервые за долгое время обошёлся без кардинальных изменений в менеджменте и на позиции главного тренера. Удалось сохранить костяк и точечно усилить проблемные линии. На первый взгляд,  сине-голубые обладают сбалансированным составом со здоровой конкуренцией. Очевидно, что Шумских и Никитин должны добавить опыта и лидерских качеств коллективу. В центре поля большие надежды возлагаются на Алихана Шаваева и Юрия Завезёна, который стал одним из вице-капитанов.  От Сафронова, Умарова и Магомедова можем ожидать высокой результативности.
Что касается «золотой» группы и их участников, то конкуренция за выход в ФНЛ повысится в этом году в разы. Фактически можно говорить о том, что со старта первенства 20 команд «золота» и «серебра» будут биться всего за три итоговые путёвки в первый дивизион. Очевидно, что просто не будет. Но те грамотные шаги, которые предприняты руководством и тренерским штабом «Ротора» за последнее время, позволяют рассчитывать, что главная задача по возвращению в первую лигу будет решена следующей весной.
«Муром», с которым «Ротору» предстоит встретиться в первом туре, в прошлом сезоне занял четвертое место в своей группе во второй лиге. Это высшее достижение клуба за всю историю. Интересно, что в составе ближайших соперников волгоградцев выступает внук легендарного футболиста сине-голубых  80-ых годов  Валерия Чупина - его полный тёзка.
Матч «Муром»-«Ротор» состоится 16 июля. Начало в 17-00.    
Иван Тюгаев
Фото СК "Ротор" VK.com


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