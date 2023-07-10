



Перед судом в Волгограде предстанет 17-летний студент техникума, который обвиняется в покушении на сбыт синтетического наркотика в крупном размере, сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Известно, что подросток из благополучной семьи и не испытывал особой нужды, но учиться не хотел. Он искал заработок и нашел, только теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, в ноябре 2022 года он нашел в Интернете подработку по сбыту наркотических средств. Следуя указаниям соучастника, который дистанционно курировал несовершеннолетнего, 7 января 2023 года по предоставленным координатам вскрыл оптовый тайник-закладку на территории Ворошиловского района Волгограда. Из нее молодой человек извлек наркотические средства для дальнейшего распространения. Однако довести свой умысел до конца не смог, так как его задержала полиция. У подростка изъяли наркотическое средство N-метилэфедрон массой 11,492 г., что является крупным размером.

Вину фигурант уголовного дела признал. Ожидать суда он будет, находясь под стражей. Уголовное дело рассмотрит Ворошиловский районный суд. Дело в отношении сообщника обвиняемого выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.



