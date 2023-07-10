Экономика

В Волгоградской области планируют собрать 4,9 млн тонн зерновых

Экономика 10.07.2023 11:30
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10.07.2023 11:30


Уборочная кампания стартовала в южных районах Волгоградской области. Как сообщили в администрации региона, в текущем году перед волгоградскими аграриями поставлена задача собрать не менее 4,9 миллиона тонн зерновых.
- Площадь озимых к уборке в этом году составляет 1590 тыс. га — почти половина от общей посевной площади (3,3 млн га). Состояние озимых зерновых культур хорошее и удовлетворительное, — сообщил сегодня, 10 июля, на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров. — Правительством РФ с целью обеспечения продовольственной безопасности нашей страны перед Волгоградской областью поставлена задача собрать не менее 4,9 млн тонн зерновых. Реализуются меры по безусловному ее выполнению.
По его словам, сельхозтоваропроизводители в полном объеме обеспечены уборочной техникой и топливом. Работу всех муниципальных образований координирует профильный региональный оперативный штаб.
Помимо зерновых аграрии ведут уборку ранних овощей. Региону необходимо обеспечить сбор 1 млн тонн, в том числе на промышленной основе собрать не менее 80% урожая овощей. Также продолжаются работы по сенокошению и заготовке кормов.
- На счета сельхозтоваропроизводителей перечислены 2,7 млрд рублей прямой государственной поддержки, что составляет порядка 70% от общего запланированного на текущий год объема, — сообщил глава региона.
Губернатор поручил руководителям, отвечающим в обладминистрации за АПК, в самое ближайшее время организовать и провести выездное областное совещание по проведению уборочной кампании на территории Волгоградской области.
Озвучены и другие задачи, в том числе по соблюдению плана уборки урожая в целом по области и по каждому району, увеличению темпов уборки с учетом погодных условий и состоянии посевов, соблюдению противопожарных правил.

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