В Волгоградской области планируют собрать 4,9 млн тонн зерновых





Уборочная кампания стартовала в южных районах Волгоградской области. Как сообщили в администрации региона, в текущем году перед волгоградскими аграриями поставлена задача собрать не менее 4,9 миллиона тонн зерновых.

- Площадь озимых к уборке в этом году составляет 1590 тыс. га — почти половина от общей посевной площади (3,3 млн га). Состояние озимых зерновых культур хорошее и удовлетворительное, — сообщил сегодня, 10 июля, на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров. — Правительством РФ с целью обеспечения продовольственной безопасности нашей страны перед Волгоградской областью поставлена задача собрать не менее 4,9 млн тонн зерновых. Реализуются меры по безусловному ее выполнению.

По его словам, сельхозтоваропроизводители в полном объеме обеспечены уборочной техникой и топливом. Работу всех муниципальных образований координирует профильный региональный оперативный штаб.

Помимо зерновых аграрии ведут уборку ранних овощей. Региону необходимо обеспечить сбор 1 млн тонн, в том числе на промышленной основе собрать не менее 80% урожая овощей. Также продолжаются работы по сенокошению и заготовке кормов.

- На счета сельхозтоваропроизводителей перечислены 2,7 млрд рублей прямой государственной поддержки, что составляет порядка 70% от общего запланированного на текущий год объема, — сообщил глава региона.

Губернатор поручил руководителям, отвечающим в обладминистрации за АПК, в самое ближайшее время организовать и провести выездное областное совещание по проведению уборочной кампании на территории Волгоградской области.

Озвучены и другие задачи, в том числе по соблюдению плана уборки урожая в целом по области и по каждому району, увеличению темпов уборки с учетом погодных условий и состоянии посевов, соблюдению противопожарных правил.



