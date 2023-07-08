Происшествия

МЧС: пожар в мебельном цехе в Волжском локализован на площади 2000 кв.м.

Происшествия 08.07.2023 22:35
0
08.07.2023 22:35



Пожар в цехе готовой продукции на территории мебельной фабрики в Волжском Волгоградской области локализован на площади 2000 кв.м. Об этом, как передает V102.RU, сообщает ГУ МЧС России по региону.
- Пожарные расчеты 5-го пожарно-спасательного отряда локализовали пожар в 21.50 ч. на площади 2000 кв. м. На месте работают 48 человек личного состава, 18 единиц техники, из них от МЧС России 35 человек личного состава и 13 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - сообщили  в ведомстве.



Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного 8 июля в 19.39 ч. Отмечается, что происходило горение готовой продукции и сгораемых конструкций в производственном здании на территории мебельной фабрики, расположенной на улице Портовая.
Пожару, как сообщалось ранее, был присвоен второй номер сложности. Двухэтажное здание цеха оказалось полностью объято пламенем.
По сообщению администрации Волжского, тушение пожара осложнял сильный ветер.



Прокуратура Волгоградской области в связи с возгоранием мебельного цеха в Волжском организовала проверку. 
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области / прокуратуры Волгоградской области / администрации Волжского

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
08.07.2023 22:05
Происшествия 08.07.2023 22:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.07.2023 21:40
Происшествия 08.07.2023 21:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.07.2023 20:52
Происшествия 08.07.2023 20:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.07.2023 16:30
Происшествия 08.07.2023 16:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.07.2023 15:55
Происшествия 08.07.2023 15:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.07.2023 12:53
Происшествия 08.07.2023 12:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.07.2023 12:27
Происшествия 08.07.2023 12:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.07.2023 11:23
Происшествия 08.07.2023 11:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.07.2023 09:55
Происшествия 08.07.2023 09:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.07.2023 20:16
Происшествия 07.07.2023 20:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.07.2023 16:38
Происшествия 07.07.2023 16:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.07.2023 15:46
Происшествия 07.07.2023 15:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.07.2023 14:58
Происшествия 07.07.2023 14:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.07.2023 11:46
Происшествия 07.07.2023 11:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.07.2023 10:56
Происшествия 07.07.2023 10:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:35
МЧС: пожар в мебельном цехе в Волжском локализован на площади 2000 кв.м.Смотреть фотографии
22:05
В Волжском горит двухэтажный мебельный цехСмотреть фотографии
21:40
Пожары из-за аномальной жары: под Волгоградом спасли от огня детский сад и общежитиеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:52
Видеорегистратор записал момент жуткого лобового ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:39
«Это девятый вал, только мусорный»: в Волгограде на видео попала свалка-рекордсменкаСмотреть фотографии
19:09
Синяки, отеки и косоглазие: чем волгоградкам грозит встреча с горе-косметологамиСмотреть фотографии
17:43
В Волгоградской области выросло число погибших в ДТП на трассеСмотреть фотографии
16:42
«Открытие Авто»: продажи новых автомобилей в 2023 году могут достигнуть 960-990 тысяч машинСмотреть фотографии
16:30
«Куда летите?»: новое смертельное ДТП произошло 8 июля на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:55
«Выбирал мальчиков с матерями-одиночками»: санитара ПНИ в Урюпинске задержали за педофилиюСмотреть фотографии
14:42
ГУ МВД назвало виновника смертельного ДТП с машиной медслужбы под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:11
«Паук вел себя странно и агрессивно»: волгоградка успела увернуться от атаки каракуртаСмотреть фотографии
12:53
Тело второклассника нашли в реке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:27
«Это на официальном мероприятии?»: пьяный механизатор утонул на празднике Дня поля под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:23
BMW в хлам: один человек погиб и двое ранены в ДТП с фурой под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:48
Шойгу проверил подготовку контрактников на полигонах ЮВОСмотреть фотографии
10:14
«Росгосстрах»: 87% страхового возмещения после пожаров выплачивается в частном сектореСмотреть фотографии
09:55
Разлетелся на куски. На видео попало столкновение скутера и «Газели» в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:04
В Волгограде выживший среди многоэтажек особняк станет музеемСмотреть фотографии
08:12
В Волгограде фиктивную сделку в 10 млн рублей обратили в доход государстваСмотреть фотографии
08:02
«Кто-то вылетел на встречку»: близкие погибшего в Волгоградской области мальчика ищут свидетелей ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
21:35
Волгоградский «Ротор» на сборах в Минске разгромил «Аланию» и «Трактор»Смотреть фотографии
21:06
Волгоградский ЦПКиО 7 июля захлестнула любовь – молодая и верная: фотоСмотреть фотографии
20:16
Вооруженный кирпичом волгоградец ограбил офис микрозаймовСмотреть фотографии
19:50
Депутат Кравченко опростоволосился, заставляя не тех чиновников лезть в коллекторСмотреть фотографииCмотреть видео
19:15
Волгоградцы в отсутствие остановочных павильонов прячутся от солнца в тени столбов и дорожных знаковСмотреть фотографии
18:18
Депутата Волгоградской гордумы от КПРФ Андрея Анненко подозревают в мошенничествеСмотреть фотографии
18:07
В Волгоградской области ищут пропавшего 16 июня мужчинуСмотреть фотографии
16:40
Руководитель волгоградского УФНС Роман Иванов награжден почетным знаком «От благодарного народа ЛНР»Смотреть фотографии
16:38
В Волгоградской области мужчина утонул на глазах у родственникаСмотреть фотографии
 