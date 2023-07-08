МЧС: пожар в мебельном цехе в Волжском локализован на площади 2000 кв.м.









Пожар в цехе готовой продукции на территории мебельной фабрики в Волжском Волгоградской области локализован на площади 2000 кв.м. Об этом, как передает V102.RU, сообщает ГУ МЧС России по региону.

- Пожарные расчеты 5-го пожарно-спасательного отряда локализовали пожар в 21.50 ч. на площади 2000 кв. м. На месте работают 48 человек личного состава, 18 единиц техники, из них от МЧС России 35 человек личного состава и 13 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - сообщили в ведомстве.













Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного 8 июля в 19.39 ч. Отмечается, что происходило горение готовой продукции и сгораемых конструкций в производственном здании на территории мебельной фабрики, расположенной на улице Портовая.

Пожару, как сообщалось ранее, был присвоен второй номер сложности. Двухэтажное здание цеха оказалось полностью объято пламенем.

По сообщению администрации Волжского, тушение пожара осложнял сильный ветер.













Прокуратура Волгоградской области в связи с возгоранием мебельного цеха в Волжском организовала проверку.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области / прокуратуры Волгоградской области / администрации Волжского