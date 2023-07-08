В Волжском горит двухэтажный мебельный цех

Происшествия 08.07.2023 22:05
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08.07.2023 22:05
Пожар по второму номеру сложности тушат в городе Волжском Волгоградской области, где горит мебельный цех. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, сообщение о возгорании цеха на мебельной фабрике, расположенной на улице Портовая, поступило в оперативные службы 8 июля около 19:40.
- Огонь охватил двухэтажный цех. Горит готовая продукция на площади 1000 кв.метров. Пожару присвоен второй номер сложности, - сообщил собеседник агентства.
Угрозы распространения огня на соседние здания нет.
Информация уточняется в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Фото читателей «Высоты 102»
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