Тело второклассника нашли в реке в Волгоградской области

Происшествия 08.07.2023 12:53
0
08.07.2023 12:53
В Волгоградской области завершились поиски 8-летнего мальчика, который накануне ушел из дома в Михайловском районе.
- Тело ребенка обнаружено в водоеме, - сообщила V102.RU и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Волгоградской области Марина Смолянская.
По данному факту проводится проверка.
Как ранее сообщало информагентство, второклассник пропал накануне в станице Арчединская. Тогда было известно, что мальчик без спроса родителей отправился к реке Медведица. Не исключалось, что ребенок мог утонуть в этом водоеме. Были организованы поиски несовершеннолетнего с участием сотрудников СУ СКР.
«Это на официальном мероприятии?»: пьяный механизатор утонул на празднике Дня поля под Волгоградом08.07.2023 12:27
Происшествия 08.07.2023 12:27
BMW в хлам: один человек погиб и двое ранены в ДТП с фурой под Волгоградом08.07.2023 11:23
Происшествия 08.07.2023 11:23
Разлетелся на куски. На видео попало столкновение скутера и «Газели» в Волгограде08.07.2023 09:55
Происшествия 08.07.2023 09:55
Вооруженный кирпичом волгоградец ограбил офис микрозаймов07.07.2023 20:16
Происшествия 07.07.2023 20:16
В Волгоградской области мужчина утонул на глазах у родственника07.07.2023 16:38
Происшествия 07.07.2023 16:38
В Волгограде неадекватный пациент набросился на сотрудника скорой помощи07.07.2023 15:46
Происшествия 07.07.2023 15:46
Втайне ушел из дома. В Волгоградской области пропал второклассник07.07.2023 14:58
Происшествия 07.07.2023 14:58
Там уже гора мусора: водитель ЗИЛа задержан в Городище за сброс отходов07.07.2023 11:46
Происшествия 07.07.2023 11:46
Фура разворотила трактор под Волгоградом. Момент ДТП попал на видео07.07.2023 10:56
Происшествия 07.07.2023 10:56
В смертельном ДТП под Волгоградом разбилась медслужба с пациентами07.07.2023 10:44
Происшествия 07.07.2023 10:44
Трое погибли, четверо ранены: опубликованы фото с места смертельного ДТП под Волгоградом07.07.2023 08:43
Происшествия 07.07.2023 08:43
На трассе в Волгоградской области утром 7 июля погибли три человека07.07.2023 08:27
Происшествия 07.07.2023 08:27
В Волгограде потеряли депутата гордумы от КПРФ Андрея Анненко06.07.2023 20:36
Происшествия 06.07.2023 20:36
В Волгограде сбитого «Нивой» школьника выписали из больницы. Расследование ДТП продолжается06.07.2023 18:06
Происшествия 06.07.2023 18:06
В Волгограде автоприцеп отправился в свободный полет во время ДТП: видео06.07.2023 16:01
Происшествия 06.07.2023 16:01