Экономика

Бочаров 7 июля встретился с индийскими акционерами абразивного завода

Экономика 07.07.2023 21:57
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07.07.2023 21:57


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и председатель совета директоров ОАО «Волжский абразивный завод», председатель совета директоров компании CUMI Мутия Муругаппан 7 июля обсудил производственные и инвестиционные планы Волжского абразивного завода. Встреча состоялась при участии генерального директора абразивного завода Сергея Кострова.

Андрей Бочаров отметил, что партнерство Волгоградской области с компанией «Муругаппа групп» имеет системный и взаимовыгодный характер.

Все наши договоренности выполнены в полном объеме с обеих сторон, – сказал глава региона. – Предприятие полностью реализует инвестиционную программу, выпускает хороший объем качественной продукции, осваивает новые рынки. Знаю о ваших планах по созданию новых видов продукции, развитию предприятия — не сомневаюсь, что они будут выполнены.

Мутия Муругаппан в свою очередь поблагодарил губернатора за конструктивное взаимодействие: 

– 16 лет назад мы произвели первую инвестицию в Волжский абразивный завод. За это время нам удалось увеличить на 50% производственные мощности карбида кремния, освоить выпуск новых продуктов, например, современных огнеупорных материалов и изделий, широкую гамму абразивного инструмента, – сказал гость волгоградского региона. – Мы очень благодарны администрации Волгоградской области за поддержку нашей работы. Это особенно важно, когда мы начинаем производство новой продукции. 

Муругаппан признал, что в связи с кризисом есть определенные сложности.

Но мы не считаем, что это тяжелая проблема, а стараемся перестроить свою работу и использовать новые возможности, – подчеркнул он. 

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