Расследования

Под Волгоградом селянин отделался штрафом за расстрел коровы и быка

Расследования 05.07.2023 17:57
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05.07.2023 17:57


Иловлинский районный суд Волгоградской области вынес приговор 59-летнему жителю хутора Колоцкий за расстрел коровы и быка в июне 2021 года. По информации прокуратуры региона, мужчине назначили три с половиной года условно и штраф в размере всего 10 тысяч рублей. При этом, уточняет официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, расследовать уголовное дело удалось только после передачи его в ГСУ ГУ МВД России. 

– Установлено, что 1 июня 2021 года фигурант уголовного дела, находясь на окраине хутора,  произвел выстрелы из карабина в корову и быка. В результате гибели животных их владельцу причинен материальный ущерб на сумму более 140 тысяч рублей, который являлся для потерпевшего значительным, – сообщила Оксана Черединина ИА «Высота 102». 

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, однако расследование шло ни шатко ни валко.  

– Данное уголовное дело длительное время неоднократно приостанавливалось в связи с неустановлением лица, совершившего преступление, – сообщила представитель прокуратуры. – После обращения потерпевшего на личный прием к прокурору Волгоградской области Денису Костенко расследование данного уголовного дела было поручено ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. После передачи уголовного дела в областной главк полицейским удалось установить лицо, совершившее преступление.

В итоге 59-летнего мужчину Иловлинский райсуд признал виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия, а также в умышленном уничтожении чужого имущества, совершенном общеопасным способом.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.  У владельца расстрелянных коровы и быка, в свою очередь, после установления преступника появилась возможность взыскать с него через суд возмещение материального ущерба. 

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