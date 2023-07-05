В Волгограде под окнами больницы нашли мертвую женщину

В Красноармейском районе Волгограда под окнами больницы № 15 нашли тело женщины. Как стало известно V102.RU от собственного источника, пациентка упала с высоты.

— Женщина первоначально находилась в больнице № 7. Позже ее перевезли в больницу № 15, где она выпала из окна 5-го этажа, — рассказал источник в экстренных службах.

В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили, что женщина проходила курс лечения.

— Пациентка, находящаяся на лечении в стационаре, в дневное время взломала блокирующий замок на окне, — рассказали в облздраве. — Реанимационные действия не принесли успеха.

Известно, что погибшая проживала в Светлоярском районе в поселке Прудовый. Ей было всего 57 лет.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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