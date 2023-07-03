Происшествия

В Волгограде под окнами высотки нашли тело 40-летней женщины

Происшествия 03.07.2023 19:48
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03.07.2023 19:48


В Дзержинском районе Волгограда сегодня, 3 июля, под окнами 18-этажного жилого дома нашли тело женщины. Как стало известно V102.RU, страшную находку сделали прохожие в поселке Ангарском. 

— Женщина упала с высоты пятого этажа, — рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах региона. — Все произошло днем после обеда. Не удержалась на балконе. Скончалась на месте. 

Известно, что погибшей было всего сорок лет. Инцидент произошел в доме № 8 по улице Римского-Корсакова. 


Фото: архив ИА «Высота 102» 

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