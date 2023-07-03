В Волгограде под окнами высотки нашли тело 40-летней женщины

В Дзержинском районе Волгограда сегодня, 3 июля, под окнами 18-этажного жилого дома нашли тело женщины. Как стало известно V102.RU, страшную находку сделали прохожие в поселке Ангарском.

— Женщина упала с высоты пятого этажа, — рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах региона. — Все произошло днем после обеда. Не удержалась на балконе. Скончалась на месте.

Известно, что погибшей было всего сорок лет. Инцидент произошел в доме № 8 по улице Римского-Корсакова.





Фото: архив ИА «Высота 102»

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