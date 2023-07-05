Происшествия

В парке города Волжского нашли пакет с гранатой: территория оцеплена

Происшествия 05.07.2023 11:09
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05.07.2023 11:09



В парке города Волжского Волгоградской области сегодня, 5 июля, нашли пакет с гранатой. По информации собственного источника ИА «Высота 102», боевой припас был обнаружен дворником во время  уборки территории. 

– Тревожную находку мужчина сделал утром, подметая территорию в парке Гидростроитель. Рядом с гранатой также находилось несколько отстрелянных орудийных гильз. Сотрудник муниципального парка незамедлительно сообщил о находке руководству парка и в правоохранительные органы, – сообщил собеседник информагентства.  


По информации жителей Волжского, территорию, где нашли гранату, оцепили, на место выехала оперативная группа. 

В ГУ МВД России по Волгоградской области и ГУ МЧС России по Волгоградской области оперативно подтвердить информацию корреспондентам ИА «Высота 102» не удалось. Запрос направлен в указанные ведомства.  

Также не удалось дозвониться до представителей МБУ ДК «ВГС» за комментарием. 

Фото: читатели ИА «Высота 102» 

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