Готовят к операции: в Волгограде с 4-го этажа упал малолетний ребенок

В Тракторозаводском районе Волгограда упал с высоты малолетний ребенок. Как сообщает V102.RU, за жизнь шестилетнего мальчика борются врачи.
В комитете здравоохранения Волгоградской области журналистам пояснили, что ребенка доставили в больницу № 7.
— Мальчик готовится к оперативному вмешательству, состояние тяжелое, — добавили в облздраве.
Известно, что инцидент произошел в доме № 12 по улице Борьбы. Мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже.
Со слов очевидцев, пострадавший ребенок получил переломы обеих рук. Кричащего мальчика под балконами жилого дома пронес дедушка. Соседи винят в случившемся взрослых членов семьи, которые не смогли приглядеть за малолетним.
Фото: архив ИА «Высота 102»
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