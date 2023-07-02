Расследования

Под Волгоградом хранителя пороха осудили к 6 годам колонии

Расследования 02.07.2023 08:02
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02.07.2023 08:02



Дубовский районный суд Волгоградской области признал виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ местного жителя Подшибякина. Как сообщили V102.RU в районном суде, ему назначено 6 лет и 1 месяц лишения свободы со штрафом 10 тысяч рублей. После оглашения вердикта, мужчину, который находился под подпиской о невыезде, взяли под стражу.
В суде установлено, что Подшибякин хранил в своем домовладении бездымный порох, который относится к метательным взрывчатым веществам. Разрешения на хранение таких веществ или ношение оружия у фигуранта уголовного дела не было.
Емкость с порохом в доме Подшибякина нашли сотрудники полиции, которые в феврале текущего года проводили осмотр его домовладения. Экспертиза показала, что вещество в емкости - механическая смесь промышленно изготовленных бездымных порохов, пригодная для производства взрыва.
Мужчина признал вину и раскаялся. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.


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