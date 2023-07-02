Под Волгоградом хранителя пороха осудили к 6 годам колонии









Дубовский районный суд Волгоградской области признал виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ местного жителя Подшибякина. Как сообщили V102.RU в районном суде, ему назначено 6 лет и 1 месяц лишения свободы со штрафом 10 тысяч рублей. После оглашения вердикта, мужчину, который находился под подпиской о невыезде, взяли под стражу.

В суде установлено, что Подшибякин хранил в своем домовладении бездымный порох, который относится к метательным взрывчатым веществам. Разрешения на хранение таких веществ или ношение оружия у фигуранта уголовного дела не было.

Емкость с порохом в доме Подшибякина нашли сотрудники полиции, которые в феврале текущего года проводили осмотр его домовладения. Экспертиза показала, что вещество в емкости - механическая смесь промышленно изготовленных бездымных порохов, пригодная для производства взрыва.

Мужчина признал вину и раскаялся. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.







