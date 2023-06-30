Расследования

Дагестанец устроил себе в Волгограде беспечную жизнь на фальшивые деньги

Расследования 30.06.2023 13:22
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30.06.2023 13:22


Центральный районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело в отношении 52-летнего жителя Республики Дагестан. По информации официального представителя прокуратуры Волгоградской области Оксаны Чередининой, гость Волгограда летом 2022 года устроил себе беспечную жизнь, расплачиваясь в магазине фальшивыми деньгами.  

Дагестанец обвиняется в совершении 17 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 186 УК РФ – хранение, перевозка и сбыт поддельных денег.

– В августе 2022 года фигурант уголовного дела приобрел на территории Республики Дагестан 31 поддельную денежную купюру номиналом 5 000 рублей каждая. Приехав в Волгоград, обвиняемый 80 тысяч фальшивых рублей потратил на покупку продуктов и комплектующих для сантехники, – сообщила ИА «Высота 102» Оксана Черединина. – Задержать злоумышленника удалось 15 сентября в Симферополе, где он планировал потратить оставшиеся 70 тысяч поддельных рублей. 

В ходе расследования уголовного дела мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы. 

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