Под Волгоградом 32-летний волжанин уничтожил соперника и его машину





В городе Волжском волгоградской области сотрудники СУ СК России по Волгоградской области поставили точку в расследовании убийства 61-летнего местного жителя. По информации официального представителя регионального следственного управления Дарьи Буяновой, в жестоком преступлении обвиняется 32-летний мужчина. Сообщается, что волжанин не только зверски зарезал своего приятеля, но и разбил после расправы его машину.

– По версии следствия, 9 ноября 2022 года обвиняемый в своем дома в переулке Кооперативный поселка Краснооктябрьский города Волжский распивал спиртное со знакомым 61-летним мужчиной. В процессе между ними разгорелся конфликт: пострадавший обвинил хозяина дома в том, что тот за его спиной состоит в отношениях с его девушкой, – рассказала Дарья Буянова ИА «Высота 102». – Такие обвинения вызвали гнев фигуранта уголовного дела. Взяв нож, он нанес им не менее пяти ударов в шею своего оппонента. 61-летний мужчина скончался на месте.

После того как с соперником было покончено, 32-летний волжанин вышел на улицу, где заметил автомобиль своей жертвы. Сев за руль, он попытался скрыться с места преступления.

– По дороге мужчина не справился с управлением и совершил наезд на бордюр, повредив, при этом, переднюю часть автомобиля. После этого, злоумышленник был задержан сотрудниками полиции, – сообщает Дарья Буянова.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей, а прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении него и направила дело в суд.