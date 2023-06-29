Расследования

Застрелил и разделал. В Волгоградской области ночью задержали матерого браконьера

Расследования 29.06.2023 19:54
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29.06.2023 19:54


В Волгоградской области ночью за разделкой туши кабана полицейские застали матерого браконьера. Как сообщает V102.RU, ранее злоумышленник уже привлекался к ответственности за незаконный вылов рыбы. 

— Ночью 29 июня 2023 года участковыми уполномоченными полиции межмуниципального ОМВД России «Фроловский» при проведении рейдовых мероприятий был задержан 65-летний житель Фролово, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Мужчину задержали с поличным в момент разделывания туши кабана. 

Выяснилось, что задержанный без лицензии на добычу кабана выехал в район Подовского озера и из своего охотничьего ружья убил животное.

— Мужчина признал свою вину. Оружие и незаконная добыча изъяты. Сумма ущерба устанавливается, — добавили в региональном главке МВД. — Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота).

Санкция статьи предусматривает до двух лет колонии. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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