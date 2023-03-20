



Двоим жителям Волгоградской области, которых уличили в браконьерстве, придется выплатить 600 тысяч рублей за незаконный вылов селедки.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, исковое заявление о взыскании указанной суммы был подан прокуратурой Котельниковского района.

Ранее рыбаков привлекли к административной ответственности за незаконную добычу в реке Аксай Курмоярский в Котельниковском районе 863 экземпляров азово-донской сельди. По ст. 8.37 КоАП РФ каждому был назначен штраф в сумме 2 тысяч рублей.

Установлено, что рыбу они ловили с использованием специального отцеживающего устройства – черпака. По заключению эксперта, он не является орудием массового истребления водных биоресурсов, поэтому в возбуждении уголовного дела было отказано.

Однако нарушители должны были выплатить причиненный окружающей природной среде ущерб в сумме порядка 600 тысяч рублей. В добровольном порядке они этого не сделали, поэтому прокуратура обратилась в суд.

Согласно постановленному решению, браконьеры несут солидарную ответственность при возмещении ущерба.

- В качестве обеспечительных мер по инициативе прокуратуры судом наложен запрет на совершение сделок по отчуждению квартиры одного из браконьеров и арест на автомобиль другого, - рассказала Черединина.



