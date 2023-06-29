Волгоградский областной суд отправил на четыре года в колонию общего режима 37-летнего мужчину, которого подозревали в посредничестве судье при получении взятки. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. Наказание в итоге волгоградец получил по статье УК РФ о мошенничестве.

Сразу после задержания волгоградца сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области в региональном СУ СК Россиивозбудили уголовное по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК России (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере). Сообщалось, что задержанный должен был выступить посредником и передать судье 600 тысяч платы за отмену судебного решения по гражданскому делу.

В ходе расследования преступление было переквалифицировано – и на скамье подсудимых волгоградец предстал в качестве обвиняемого по ч. 3 ст. 159 УК России – мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения.

– Центральным районным судом Волгограда Шмадченко А.А. признан виновным в мошенничестве, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 50 тысяч рублей, – сообщают в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. – Не согласившись с приговором суда первой инстанции, обвиняемый обжаловал его в апелляционном порядке.

Накануне Волгоградский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил без изменений приговор первой инстанции в отношении местного жителя. Приговор вступил в законную силу.