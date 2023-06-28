Экология

«Ущерб 2,6 миллиона»: экологи подтвердили загрязнение реки Малая Казанка в Котово фекалиями

Экология 28.06.2023 20:06
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28.06.2023 20:06


В облкомприроды установили превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в реке Малая Казанка в Котово после коммунальной аварии. Как сообщили V102.RU в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области в ответ на редакционный запрос, по оценке специалистов, сумма нанесенного порывом канализации ущерба окружающей среде составила более 2,6 миллиона рублей.

– Исследование проб почвы и природной воды из р. Малая Казанка, показало наличие превышения норм предельно допустимых концентраций по ряду показателей. Так, в частности, в воде оказалась повышена концентрация ионов аммония; в почве, кроме ионов аммония,  обнаружены поверхностно-активные вещества, используемые в бытовой химии, что свидетельствует о загрязнении почвы и водного объекта в Котово хозфекальными сточными водами, – говорится в комментарии ведомства. 

– Материалы, собранные по итогам проведенного инспекторами облкомприроды обследования, а также результаты анализа отобранных сотрудниками лаборатории Регионального центра экологического контроля проб направлены в адрес органов прокурорского надзора для принятия мер к лицам, допустившим аварийную ситуацию, – заключили в облкомприроды.

Напомним, из-за засора канализации в начале июня в Котово фекальные стоки вышли на поверхность земли, вылились в реку Малая Казанка и затопили подвал здания администрации Котовского района. Власти после безуспешных попыток ликвидировать засор своими силами привлекли для решения проблемы спецтехнику из соседнего региона. Также местные жители наблюдали в это время мор рыбы в местном пруду.

Фото облкомприроды

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