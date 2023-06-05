Экология 05.06.2023 19:33
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05.06.2023 19:33
Жители Котово Волгоградской области сняли на видео затопленную нечистотами пойму реки Малая Казанка после засора канализации. Как рассказали V102.RU горожане, из трубы в пойму уже какой день выливается пахнущая канализационными стоками жидкость. Длина «ручья» - около 100 метров. При этом потоки воды приближаются к реке Малая Казанка. Происходит это недалеко от центра города, где вот уже больше недели не могут устранить засор в канализационном коллекторе.
- Понятно, что стокам после засора канализации надо куда-то деваться, вот и сбрасывают их на почву, - считают местные жители. – При этом никто из надзорных органов на вопиющее загрязнение окружающей среды не отреагировал, никаких работ по дезинфекции здесь не видно.
Напомним, как сообщало V102.RU, в Котово вот уже больше недели не могут устранить новую коммунальную аварию – засор в канализационном коллекторе. Фекальные воды уже затопили подвал здания администрации Котовского района, из-за зловония невозможно находиться и в здании центра детского творчества. Кроме того, сегодня, 5 июня жители сообщают, что запах канализации появился уже и в магазинах города.
Власти признали, что не смогли справиться с засором своими силами. Сегодня в Котово прибыла спецтехника для проведения этих работ – каналопромывочная машина. В прошлом году, по свидетельству горожан, эта машина работала на устранении аналогичного засора несколько дней.
Видео Александра Касьянова
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