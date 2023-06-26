Волгоградке с метастазами в печени провели уникальную операцию





Волгоградские врачи подарили шанс 56-летней женщине, которая перенесла лечение опухоли молочной железы, на жизнь после того, как в ее печени обнаружили метастазы. Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, оперативно удалить новообразование не представлялось возможным в связи с её опасным расположением, а химиотерапия не принесла ожидаемого результата.

Волгоградские врачи подарили шанс 56-летней женщине, которая перенесла лечение опухоли молочной железы, на жизнь после того, как в ее печени обнаружили метастазы. Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, оперативно удалить новообразование не представлялось возможным в связи с её опасным расположением, а химиотерапия не принесла ожидаемого результата.

- Специалистами Волгоградского онкодиспансера для пациентки был выбран современный малотравматичный внутрисосудистый метод - трансартериальная химиоэмболизация опухоли. Через небольшой прокол в сосуде было выполнено введение химиопрепарата локально в метастаз печени с блокировкой притока крови к опухолевой ткани, - пояснили в облкомздраве.Проведенное вмешательство, утверждают врачи, позволит остановить деление злокачественных клеток, рост новообразования или даже заставит его уменьшиться в размере. А введенный химиопрепарат будет воздействовать на опухоль, не затрагивая другие органы и системы. Пациентка продолжит наблюдаться в онкодиспансере.