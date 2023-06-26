Расследования

Волгоградец 20 лет назад изнасиловал девушку и оставил умирать на снегу обнаженной

Расследования 26.06.2023 13:05
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26.06.2023 13:05


В Волгоградской области 41-летний житель хутора Рогожин Михайловского района через 20 лет ответит за избиение, изнасилование и смерть 19-летней девушки. По информации СУ СК России по Волгоградской области, жестокое преступление было совершено мужчиной в станице Кумылженской. Жертва насильника скончалась в результате травм и переохлаждения в феврале 2003 года. 

– В ночь с 21 на 22 февраля 2003 года тогда еще 21-летний фигурант уголовного дела, находясь у входа в увеселительное заведение по улице Мира станицы Кумылженской, встретил ранее ему незнакомую 19-летнюю девушку. Воспользовавшись тем, что девушка по внешним признакам находится в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник препроводил ее на безлюдный участок местности, где избил до потери сознания, после чего подверг сексуальному насилию, – сообщила сегодня, 26 июня, официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – Понимая, что оказать себе какую-либо помощь потерпевшая не может, обвиняемый оставил девушку на снегу без одежды, скрывшись с места преступления. 

Установить преступника в том же 2003 году не удалось. Однако, в ходе системной работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет следователями СКР принято решение о возобновлении следствия по уголовному делу, в рамках которого был назначен ряд судебных экспертиз.

– По результатам проведения сотрудниками ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области генетической экспертизы выявлен генотип предполагаемого фигуранта, которым оказался 41-летний житель хутора Рогожин Михайловского района Волгоградской области.

Как установили следователи СКР мужчина ранее проживал в станице Кумылженской, – сообщает представитель СУ СКР. – Расследование завершено, помимо обнаружения генетических следов, следствием собраны неопровержимые доказательства причастности фигуранта к совершению преступлений.

Уголовное дело в отношении мужчины было заведено и расследовалось четвертым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СКР по Волгоградской области. Сегодня житель Волгоградской области обвиняется в убийстве, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. 

– Злоумышленнику предъявлено окончательное обвинение, он и его защитник уже ознакомились со всеми материалами, – уточняет Дарья Буянова. – В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. 

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