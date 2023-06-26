СК проводит проверку по фату гибели рабочего от удара током на станции «Сарепта»

В Волгограде сотрудниками СУ СК России по Волгоградской области организована проверка по факту гибели рабочего от удара током рядом с путепроводом через железнодорожные пути. По информации официального представителя следственного управления Дарьи Буяновой, на месте происшествия побывали следователи следственного отдела по Красноармейскому району.

– Сообщение об обнаружении напротив второй опоры путепровода через ж/д пути станции «Сарепта» тела 43-летнего мужчины поступило в следственный отдела 25 июня, – сообщила представитель волгоградского СУ СКР. – В процессе протягивания удлинителя от розетки до бетономешалки потерпевший получил удар электрическим током, в результате чего скончался.

Как уточняет Дарья Буянова, рабочий скончался в присутствии своих коллег.

– В настоящее время проводится проверка, – сообщает она.