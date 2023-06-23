Расследования

На Мамаевом кургане 100 сотрудников МЧС приняли присягу 23 июня

Расследования 23.06.2023 18:22
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23.06.2023 18:22


В Волгограде сегодня, 23 июня, на Мамаевом кургане сотрудники регионального управления МЧС России приняли присягу. По информации пресс-службы ГУ МЧС, в общей сложности торжественную клятву на главной высоте России дали 100 человек. 

– Собравшихся на Мамаевом кургане поприветствовал исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Волгоградской области, полковник Андрей Таросян, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального главка. – Он напомнил сотрудникам о значении Присяги и той почетной и ответственной обязанности, которая возлагается на сотрудников МЧС России.




От имени ветеранов  поздравил сотрудников председатель Совета ветеранов ГУ МЧС России по Волгоградской области Александр Стрекаев.


Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области 

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