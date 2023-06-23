На Мамаевом кургане 100 сотрудников МЧС приняли присягу 23 июня





В Волгограде сегодня, 23 июня, на Мамаевом кургане сотрудники регионального управления МЧС России приняли присягу. По информации пресс-службы ГУ МЧС, в общей сложности торжественную клятву на главной высоте России дали 100 человек.

– Собравшихся на Мамаевом кургане поприветствовал исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Волгоградской области, полковник Андрей Таросян, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального главка. – Он напомнил сотрудникам о значении Присяги и той почетной и ответственной обязанности, которая возлагается на сотрудников МЧС России.













От имени ветеранов поздравил сотрудников председатель Совета ветеранов ГУ МЧС России по Волгоградской области Александр Стрекаев.





Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области