Полицейские установили личности участников драки в Центральном районе Волгограда возле одного из кафе. Как ранее сообщало V102.RU, в конфликте в речпорту были замечены около 10 молодых людей.

— В результате проведения комплекса мероприятий сотрудники полиции установили участников конфликта, произошедшего ночью 22 июня 2023 года на нижней террасе набережной в Центральном районе, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — На 16-летнего и двоих 17-летних участников конфликта составлены административные материалы за грубое нарушение общественного порядка.

В полицейском ведомстве уточнили, что конфликт произошел на бытовой почве. Выяснилось, что один из подростков на выходе из кафе задел плечом другого.

— За медпомощью никто не обращался, претензий друг к другу не имеют, — добавили в областном главке МВД.

Напомним, что массовая драка на набережной в центре Волгограда попала на видео. Толпа агрессивных молодчиков набросилась на молодого человека. Его повалили на землю и стали избивать, в том числе и ногами. В стороне, очевидно радуясь происходящему, спокойно стояли девушки.

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