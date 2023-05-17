Происшествия

«Залили "перцем" из-за прически»: в Волгограде массовая драка подростков попала на видео

Происшествия 17.05.2023 10:27
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17.05.2023 10:27


В Дзержинском районе Волгограда накануне вечером произошла массовая драка во дворе дома № 28 по улице 51-й Гвардейской Дивизии. Как стало известно V102.RU, причиной послужила прическа одного из участников потасовки. Инцидент попал на видео придомовых камер наблюдения. 



— Компания молодых людей в спортивных костюмах сидели на скамейке у подъезда дома. Видел у них бутылки с пивом. Громко смеялись, разговаривали. Тут на улицу из подъезда вышел парень с длинными волосами в черной одежде. Они стали его оскорблять, им не понравилась его прическа. Он подошел к ним, они начали «качать». Потом на подмогу, назовем его неформалом, подошли еще пару человек. Начался ожесточенный спор. Затем один из «спортсменов» распылил, по всей видимости, перцовый баллончик в лицо парню с длинными волосами. Тут все и закрутилось. Один из компании «спортиков» был с металлическим дрыном, который он так и не применил. Вообще все это похоже на весеннее обострение, — рассказал один из очевидцев, пожелавший остаться неизвестным. 


В областном главке МВД пояснили, что полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. 

— Вечером 16 мая 2023 года в полицию поступило сообщение о конфликте между неизвестными на ул. 51-Гвардейской в Дзержинском районе города. Полицейские установили, что между двумя группами молодых людей на бытовой почве произошел словесный конфликт, переросший в драку, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Один из участников впоследствии обратился с телесными повреждениями за медпомощью, от госпитализации отказался.  В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются лица, принимавшие участие в конфликтах.  

Напомним, что это не первый подобный конфликт в Волгограде. Ранее журналисты ИА «Высота 102» публиковали видео и рассказ очевидца с подробностями массовой драки в Советском районе Волгограда. 

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