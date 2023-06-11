В редакцию V102.RU обратились жители дома № 112 по улице Еременко в Краснооктябрьском районе Волгограда. Со слов возмущенных жильцов, их жизнь превратилась в сущий ад из-за бара «Темное & Светлое» в подвале пятиэтажки, посетители которого устраивают по ночам вакханалии и кровавые драки.

Местные жители всерьез опасаются такого вынужденного соседства, результатом которого становятся бессонные ночи и изгаженный двор. Волгоградцы считают, что в скором времени сами станут объектом нападения со стороны агрессивных молодчиков, разгоряченных пивом и вседозволенностью.





— Несколько лет назад в подвале на углу дома открылась пивная. Люди приходили, покупали, уходили. Все было тихо-мирно. Все изменилось, когда сменился хозяин. Магазин превратился в бар «Темное & Светлое». Теперь внутри поставили лавочки, повесили телевизор и начался просто кошмар, — жалуются жители пятиэтажки.

По их словам, заведение, как указано на вывеске, работает с 11.00 до 02.00, но по факту вакханалии с мордобоем происходят чуть ли не каждый день.

— Продолжается все это от заката солнца и до пяти утра. Крики, драки, мат, вонь от испражнений. Весь двор загажен. Собираются в баре люди, скажем так, разного возраста и социального статуса. Много несовершеннолетних, им продают пиво, они курят и матерятся. Невозможно открыть окна из-за дикого ора и разборок. Вечером страшно возвращаться с работы, а у многих из нас маленькие дети. Мы писали коллективные жалобы в администрацию Краснооктябрьского района, в Роспотребнадзор, в полицию. По факту везде получаем отписки. В Роспотребназдзоре даже позаботились о быте выпивающих драчунов, и рекомендовали ИП, который держит эту лавочку, организовать туалет внутри заведения, чтобы они не ходили испражняться на улицу для улучшения санитарной обстановки. Например, окна моей квартиры выходят как раз на все это безобразие. Спать невозможно. Вызывали полицейских, они спустя полчаса после звонка приезжали, даже пару раз протоколы выписывали и на этом собственно все. Бар как работал, так и продолжает.





По словам соседей пивной точки, разговоры за жизнь с обилием недвусмысленной лексики после выпитого, плавно перетекают в выяснение отношений.

— Столько драк уже здесь было. Выходишь утром — асфальт в крови. У нас уже этих видео десятки, там на целый фильм хватит. И в основном молодые все, очень агрессивные. Но никто из власть имущих не чешется даже, — добавляют жильцы дома по улице Еременко.

На одном из таких видео, оказавшихся в распоряжении редакции — недавняя разборка между подвыпившими подростками.

— Эту драку тяжело забыть. Они так кричали, бегали вокруг, запрыгивали на капоты рядом припаркованных машин. Какого-то парня били ногами по голове. Он потом встал и с нечеловеческими воплями прыгнул в кусты, — делятся жильцы. — Для нас каждая ночь похожа на испытание. Мы не знаем, как можно оставить этот беспредел. Надеемся, что огласка в СМИ поможет решить эту проблему, — рассуждают жильцы дома.

Ранее журналисты ИА «Высота 102» рассказывали о массовых драках между молодыми людьми в Советском, Ворошиловском и Дзержинском районах Волгограда. В Красноармейском районе города трое подростков буквально затоптали ногами и избили киянкой посетителя «Покупалко», посмевшего сделать им замечание.

Видео: читатели информагентства