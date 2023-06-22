Происшествия

Полиция ищет волгоградцев, избивших толпой в речпорту молодого парня

Происшествия 22.06.2023 16:27
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22.06.2023 16:27


В центре Волгограда возле кафе, расположенного в речном пору на набережной, произошла драка, в которой принимали участие около 10 молодых людей. В настоящее время полиция устанавливает участников конфликта. 

– Ночью 22 июня в полицию Волгограда поступило сообщение о конфликте между гражданами, произошедшем на территории нижней террасы набережной в Центральном районе, – сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. – На место были направлены наряды полиции, однако участников на месте обнаружено не было.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают личности участников конфликта. 

– По имеющейся информации, в отделы полиции заявлений о причинении телесных повреждений не поступало, за медицинской помощью в медучреждения никто не обращался, – уточняют в главке ГУ МВД.  

Отметим, что на видеокадрах, облетевших сегодня, 22 июня, социальные сети, отчетливо видно, что толпа молодчиков набросилась на одного молодого человека. Повалив его на землю, нападавшие наносили ему удары. При этом в стороне, очевидно радуясь происходящему, спокойно стояли девушки. 

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