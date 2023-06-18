Волгоградцы устроили массовую драку у элитного ЖК: видео

В Дзержинском районе Волгограда в микрорайоне Ангарский сошлись врукопашную несколько мужчин и женщин. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел ночью у ЖК «Романов». Потасовка попала на видео.





— Гулял около ЖК «Романов», снимал красивый город на камеру и случайно в кадр попали какие-то люди с криками, — рассказал в Сети очевидец. — Город засыпает, просыпается мафия.

На кадрах явно нетрезвые мужчины пытались подкрепить свои слова действиями. Все шло с переменным успехом, поэтому в драку вмешались женщины. Одна из дам попыталась успокоить кавалеров и облила их водой из бутылки. Как отметил автор видео, вскоре «приехала полиция и все порешала».





В ГУ МВД России по Волгоградской области журналистам информагентства пояснил, что на место действительно выезжал наряд полиции.

— Драка между двумя мужчинами. От обращения за медпомощью отказались, претензий к друг другу не имеют. Проводится проверка, — добавили в областном главке МВД.

Напомним, что ранее журналисты «Высоты 102» сообщали о массовых драках в разных районах Волгограда. Волгоградцев терроризировали агрессивные молодчики из бара в жилом доме по улице Еременко. Стенка на стенку сходились в Советском, Ворошиловском и Дзержинском районах города. В Красноармейском районе трое подростков буквально затоптали ногами и избили киянкой посетителя «Покупалко», посмевшего сделать им замечание.

Видео: «Жесть Волгограда» / t.me