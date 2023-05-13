



Следователи возбудили уголовное дело в отношении 14, 15 и 16-летних подростков. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 п. «а» ч.2 ст.161 УК РФ (покушение на грабеж группой лиц), п. «а» ч.3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц). Об этом сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 14, 15 и 16-летних подростков. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 п. «а» ч.2 ст.161 УК РФ (покушение на грабеж группой лиц), п. «а» ч.3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц). Об этом сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области.

В настоящее время потерпевший находится в медицинском учреждении, где ему оказывается помощь. Нанесённые ему повреждения квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью. В настоящее время потерпевший находится в медицинском учреждении, где ему оказывается помощь. Нанесённые ему повреждения квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью.



Напомним, ранее V102.RU со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области сообщало, что личности подростков установлены. Произошедшее вызвало шквал возмущения волгоградцев, шокированных жестокостью молодых людей.

По данным следствия, 12 мая 2023 года примерно в 4 часа утра несовершеннолетние подозреваемые, договорившись заранее, прибыли в магазин, расположенный по улице Вучетича в Красноармейском районе Волгограда, чтобы украсть продукты. Собрав корзину товаров примерно на 400 рублей, один из подозреваемых прошёл на кассу, заранее зная, что оплачивать их он не будет. После того, как продавец сложила товары в пакет, 14-летний фигурант вырвал его и попытался убежать, однако пакет порвался.Затем все трое выбежали на улицу, где у них произошёл словесный конфликт с 34-летним местным жителем, который сделал подросткам замечание, поняв, что они пытались обокрасть супермаркет.Подозреваемые стали избивать мужчину руками, ногами, а также резиновой киянкой, причем старались попасть по коленным чашечкам, после чего убежали.