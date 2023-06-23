



В Волгограде в рамках расследования уголовного дела по факту коммунальной аварии, произошедшей в октябре 2022 года в пойме реки Царицы, сотрудниками СУ СК России по Волгоградской области предъявлено обвинение экс-директору «Концессий водоснабжения». Об этом ИА «Высота 102» 23 июня сообщила официальный представитель регионального СУ СКР Дарья Буянова.

– 50-летнему бывшему директору коммерческой организации предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ – злоупотребление полномочиями, – сообщила представитель СУ СКР по Волгоградской области.

В материалах дела говорится о том, что обвиняемый был назначен на должность директора в апреле 2022 года.

– Одним из объектов, находящихся в ведении организации, является канализационный дюкер, который был введен в эксплуатацию в 1971 году. При этом, понимая, что дюкер фактически эксплуатируется более установленного 25-летнего срока, в связи с чем находится в неудовлетворительном состоянии, обвиняемый вместо ремонта объекта водоотведения осуществил списание крупной суммы денежных средств с расчетных счетов организации для использования на иные цели, не связанные с ремонтом и реконструкцией, – поясняет Дарья Буянова. – 27 октября года произошла коммунальная авария, в результате без водоснабжения остались дома в Советском и Ворошиловском районах Волгограда.