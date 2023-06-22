В Волгоградской области подешевела капуста и подорожали бананы

Расследования 22.06.2023 20:08
0
22.06.2023 20:08
В Волгоградской области на минувшей неделе вновь зафиксирован рост цен на некоторые овощи и фрукты. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, резко подорожали бананы – рост стоимости составил почти 7% (96,56 рублей за кг). Также увеличились цены на картофель – на 4,78% (33,91 рубля за кг), морковь – на 6,76% (57,97 рубля), свеклу – на 5,21% (39,42 рубля). В то же время подешевели капуста – на 3,5% (46,13 рубля), огурцы – на 4% (76,53 рубля), помидоры – на 7% (103,62 рубля).На минувшей неделе снизились цены на муку – на 1,82%. В среднем килограмм муки стоит теперь 36,04 рубля за кг. В то же время чуть подорожали яйца – на 0,27%. Средняя цена за десяток яиц составляет 64,34 рубля.
На севере Волгограда начались работы по замене 20 метров теплосети22.06.2023 18:05
Расследования 22.06.2023 18:05
РПН исследует воздух после техногенного пожара на заводе «Global Chemical» в Волжском22.06.2023 17:05
Расследования 22.06.2023 17:05
«Ей хотят закрыть рот»: под Волгоградом чиновники после жалоб учителя на низкую зарплату обвинили ее в травле ребенка22.06.2023 16:06
Расследования 22.06.2023 16:06
Волгоградке грозит три года за клевету на полицейского22.06.2023 15:26
Расследования 22.06.2023 15:26
В Волгограде очевидец предотвратил убийство мужчины 18-летней девушкой22.06.2023 12:48
Расследования 22.06.2023 12:48
«Ханна сутки плакала»: судимый живодер угрожал сжечь дом волгоградки после освобождения алабая22.06.2023 10:00
Расследования 22.06.2023 10:00
Пока родители спали. В Волгоградской области 5-летний мальчик погиб после игры с сестрой21.06.2023 17:00
Расследования 21.06.2023 17:00
Пожизненный срок грозит таксисту по делу об убийстве беременной волгоградки21.06.2023 13:29
Расследования 21.06.2023 13:29
Избивавшая племянника тетя-садистка пойдет под суд в Волгоградской области21.06.2023 12:08
Расследования 21.06.2023 12:08
Слетели ботинки. На видео попал смертельный наезд на инвалида в Волгограде21.06.2023 09:36
Расследования 21.06.2023 09:36
«На все 10 минут»: депутаты Волгоградской гордумы утвердят положение о платных парковках21.06.2023 09:13
Расследования 21.06.2023 09:13
В Волгограде ФСБ накрыла нарколабораторию на даче супружеской пары21.06.2023 08:53
Расследования 21.06.2023 08:53
За гибель пешехода в Волгограде водителю снегоуборочной машины дали 5 лет20.06.2023 21:58
Расследования 20.06.2023 21:58
Двенадцати участникам спецоперации в Волгограде вручили госнаграды20.06.2023 19:52
Расследования 20.06.2023 19:52
Волгоградца отправили на полгода в колонию после резких телодвижений в сторону полицейского20.06.2023 19:25
Расследования 20.06.2023 19:25