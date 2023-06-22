Волгоградке грозит три года за клевету на полицейского

Расследования 22.06.2023 15:26
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22.06.2023 15:26
Ранее судимая 40-летняя жительница Дзержинского района Волгограда стала фигурантом уголовного дела о заведомо ложном доносе. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, женщина в мае этого года обратилась в отдел полиции с заявлением, в котором она обвинила сотрудника госавтоинспекции в избиении. При этом волгоградку предупредили об ответственности за заведомо ложное сообщение. Несмотря на это, женщина утверждала, что полицейский нанес ей несколько ударов.
Выяснилось, что одной из майских ночей автомобиль, которым управлял сожитель волгоградки, был остановлен сотрудниками госавтоинспекции.
– Водитель находился за рулем с явными признаками опьянения и отказался от проведения медицинского освидетельствования. На него был составлен административный протокол, а транспортное средство помещено на штрафстоянку, - пояснили в главке.
Интересно, что женщина в этой ситуации никак не участвовала. Тем не менее, жительница Волгограда на следующее утро пришла с обвинениями в полицию. Оперативники изучили записи служебного видеорегистратора и факт избиения женщины не нашел своего подтверждения.
Волгоградка созналась в том, что оклеветала полицейского. Несмотря на это, ей грозит до 3 лет лишения свободы. Уголовное дело возбуждено СУ СК по Волгоградской области.
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