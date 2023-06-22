Расследования

В Волгограде очевидец предотвратил убийство мужчины 18-летней девушкой

Расследования 22.06.2023 12:48
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22.06.2023 12:48


В Волгограде 18-летняя девушка предстанет перед судом после нападения с ножом на 25-летнего возлюбленного. По информации СУ СК России по Волгоградской области, в апреле 2023 года волгогорадка схватилась за оружие во время ссоры с мужчиной. Предотвратить убийство помог очевидец.  

– 2 апреля  обвиняемая, ее 25-летний сожитель и общий знакомы собрались за общим столом в одной из квартир дома №20А по улице Жолудева в Волгограде. В процессе распития спиртного между сожителями произошла ссора, в ходе которой девушка, обидевшись на мужчину, взяла нож и нанесла им два удара ему в грудь, – рассказала официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – Очевидец  выхватил нож из рук девушки, после чего вызвал скорую и полицию. 

По словам Буяновой, благодаря своевременно оказанной помощи, мужчине удалось сохранить жизнь. А вот его дама сердца теперь на скамье подсудимых. 

– Следственным отделом по Тракторозаводскому району города Волгоград завершено расследование уголовного дела. 18-летняя девушка обвиняется по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ – покушение на убийство. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщила представитель СУ СК России по Волгоградской области. 

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