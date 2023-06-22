Экономика

«Может, остановитесь?»: волгоградцы возмущены продолжающимся ростом цен на бензин

Экономика 22.06.2023 10:27
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22.06.2023 10:27


В Волгоградской области продолжается рост цен на бензин. Возмущенные волгоградцы рассказали V102.RU, что ценники на заправках меняются чуть ли не каждый день – вроде понемногу, на копейки, но этот процесс идет постоянно. 

– Мы уже поняли, что нефтяные компании будут за счет нас, потребителей, снижать свои убытки, – заявляют волгоградцы. – Но есть же какие-то пределы или совесть. 

Между тем, очередной рост цен на бензин зафиксировал Волгоградстат на минувшей неделе. Так, бензин АИ-92 подорожал за несколько дней на 19 копеек – до 48,58 рублей за литр, АИ- 95 – на 17 копеек (53,97 рублей за литр). АИ-98 стал дороже на 5 копеек. Дизтопливо при этом подешевело на 3 копейки – до 56,33 рубля. В целом средняя стоимость топлива в регионе за неделю выросла на 18 копеек и преодолела очередной психологический рубеж – 52,15 рублей.

Ранее в волгоградском отделении Центробанка РФ высказались по поводу коллизии  с ростом цен на бензин. Аналитики объяснили это превышением спроса над предложением на внутреннем рынке. Эксперты назвали и другую причину этой тенденции.

 Спрос на бензин на оптовом рынке увеличился в ожидании изменения параметров демпферного механизма с 1 июля 2023 года (и возможного снижения объема компенсирующих выплат). Это привело к ускорению роста розничных цен на автомобильный бензин и вслед за ним – росту цен на газовое моторное топливо, – пояснили в банке.

Ранее V102.RU сообщало также о подорожании пропана в регионе. 

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