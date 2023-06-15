В Волгоградской области цены на пропан взлетели до 27 рублей

Экономика 15.06.2023 10:43
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15.06.2023 10:43
Водители автомобилей, работающих на газе, жалуются на заметный рост цен на пропан за последние недели.
- Ценники меняются, хоть понемногу, но точно пару раз в неделю, - рассказали жители Волжского. – Газ уже 22 рубля за литр. Еще недавно был меньше 20 рублей.
Корреспондент V102.RU, изучив данные о стоимости пропана на заправках региона, впрочем, убедился, что 22 рубля за литр газа – это не предел. Так, в районах Волгоградской области его продают еще по более высокой цене. Например, в Иловле при выезде из города на заправке газ реализуют за 27 рублей за литр. Такая же цена по состоянию на 15 июня и в Новоаннинском районе, на улице Рабочая, 210 д.
В Волгограде цены на пропан более умеренные. Так, вдоль 3-й продольной магистрали при движении из п.Водстрой его продают по 23 рубля. На шоссе Авиаторов, 1д в Волгограде газ стоит 22,7 рубля за литр.
Самый дешевый пропан по состоянию на 14 июня предлагали на заправке на улице Николая Отрады, 27а – 21,66 рубля за литр. Однако уже сегодня ценник мог измениться.
Владельцы транспорта, работающего на газе, утверждают, что с осени прошлого года стоимость этого вида топлива поднялась от 5 до 7 рублей за литр.
Между тем, год назад стоимость сжиженного углеводородного газа в регионе была еще выше - более 30 рублей за литр. Но в течение 2022 годагода, по данным Волгоградского УФАС, она упала на 26%. Еще в начале 2023 года газ реализовывался по средней цене в 18 рублей за литр. Однако весной цены снова начали расти.
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