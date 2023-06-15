В Волгоградской области цены на пропан взлетели до 27 рублей





Водители автомобилей, работающих на газе, жалуются на заметный рост цен на пропан за последние недели. Водители автомобилей, работающих на газе, жалуются на заметный рост цен на пропан за последние недели.

- Ценники меняются, хоть понемногу, но точно пару раз в неделю, - рассказали жители Волжского. – Газ уже 22 рубля за литр. Еще недавно был меньше 20 рублей. - Ценники меняются, хоть понемногу, но точно пару раз в неделю, - рассказали жители Волжского. – Газ уже 22 рубля за литр. Еще недавно был меньше 20 рублей.

Корреспондент V102.RU, изучив данные о стоимости пропана на заправках региона, впрочем, убедился, что 22 рубля за литр газа – это не предел. Так, в районах Волгоградской области его продают еще по более высокой цене. Например, в Иловле при выезде из города на заправке газ реализуют за 27 рублей за литр. Такая же цена по состоянию на 15 июня и в Новоаннинском районе, на улице Рабочая, 210 д. Корреспондент V102.RU, изучив данные о стоимости пропана на заправках региона, впрочем, убедился, что 22 рубля за литр газа – это не предел. Так, в районах Волгоградской области его продают еще по более высокой цене. Например, в Иловле при выезде из города на заправке газ реализуют за 27 рублей за литр. Такая же цена по состоянию на 15 июня и в Новоаннинском районе, на улице Рабочая, 210 д.

В Волгограде цены на пропан более умеренные. Так, вдоль 3-й продольной магистрали при движении из п.Водстрой его продают по 23 рубля. На шоссе Авиаторов, 1д в Волгограде газ стоит 22,7 рубля за литр. В Волгограде цены на пропан более умеренные. Так, вдоль 3-й продольной магистрали при движении из п.Водстрой его продают по 23 рубля. На шоссе Авиаторов, 1д в Волгограде газ стоит 22,7 рубля за литр.

Самый дешевый пропан по состоянию на 14 июня предлагали на заправке на улице Николая Отрады, 27а – 21,66 рубля за литр. Однако уже сегодня ценник мог измениться. Самый дешевый пропан по состоянию на 14 июня предлагали на заправке на улице Николая Отрады, 27а – 21,66 рубля за литр. Однако уже сегодня ценник мог измениться.

Владельцы транспорта, работающего на газе, утверждают, что с осени прошлого года стоимость этого вида топлива поднялась от 5 до 7 рублей за литр. Владельцы транспорта, работающего на газе, утверждают, что с осени прошлого года стоимость этого вида топлива поднялась от 5 до 7 рублей за литр.