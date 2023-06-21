В Волгоградской области скончался 14-летний подросток

В Волгоградской области умер ученик одной из школ. Как стало известно V102.RU, инцидент произошел в Камышинском районе.

По информации собственного источника в экстренных службах, школьник учился в седьмом классе одной из школ Камышина.

— Все произошло 20 июня. Он страдал бронхиальной астмой и эпилепсией. Скончался в одной из больниц, — рассказал источник.

В комитете здравоохранения Волгоградской области журналистам информагентства пояснили, что в стационаре летальных случаев не зафиксировано и посоветовали обратиться за комментарием в СК.

В следственном отделе по Камышину СУ СКР по Волгоградской области отказались предоставить комментарий, не подтвердив, но и не опровергнув смерть несовершеннолетнего. Известно, что скончавшемуся школьнику было всего 14 лет.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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