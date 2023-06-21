Происшествия

В Волгоградской области скончался 14-летний подросток

Происшествия 21.06.2023 18:02
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21.06.2023 18:02


В Волгоградской области умер ученик одной из школ. Как стало известно V102.RU, инцидент произошел в Камышинском районе. 

По информации собственного источника в экстренных службах, школьник учился в седьмом классе одной из школ Камышина. 

— Все произошло 20 июня. Он страдал бронхиальной астмой и эпилепсией. Скончался в одной из больниц, — рассказал источник. 

В комитете здравоохранения Волгоградской области журналистам информагентства пояснили, что в стационаре летальных случаев не зафиксировано и посоветовали обратиться за комментарием в СК.  

В следственном отделе по Камышину СУ СКР по Волгоградской области отказались предоставить комментарий, не подтвердив, но и не опровергнув смерть несовершеннолетнего. Известно, что скончавшемуся школьнику было всего 14 лет. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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