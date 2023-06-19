В Волгоградской области 8-летний мальчик отравился волчьей ягодой

В Волгоградской области ребенок отравился волчьей ягодой. Как сообщает V102.RU, мальчика доставили в больницу.

— Школьника привезли во Фроловскую ЦРБ. Мальчику всего 8 лет. Ему стало любопытно, и он попробовал ягоду, — рассказал собственный источник информагентства в экстренных службах региона.

Известно, что инцидент произошел на выходных. Мальчик живет и учится во Фролово.

В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили, что малолетнего ребенка доставили в больницу № 25.

— Ребенок госпитализирован в токсикологическое отделение, — добавили в облздраве. — Врачи оценивают его состояние как стабильное, ближе к удовлетворительному.

Согласно открытым данным, волчьи ягоды — собирательное название целого ряда растений и их плодов. Некоторые из них приводят к отравлению и рвотным рефлексам, однако есть и такие, употребление которых может обернуться летальным исходом.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»