Происшествия

В Волгоградской области за сутки погибли три пешехода

Происшествия 21.06.2023 10:49
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21.06.2023 10:49


В Волгоградской области за сутки под колесами автомобилей погибли три человека. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, одна из трагедий произошла в Михайловке. «Рено Дастер» под управлением 47-летнего водителя на ул. Поперечной сбил 82-летнюю бабушку,  которая переходила проезжую часть дороги в не установленном месте. Пострадавшую госпитализировали, однако спасти ее не удалось. 
В Октябрьском районе под колеса автомобиля угодил неизвестный мужчина. Он шел по проезжей части около десяти часов вечера со стороны хутора Антонов к районному центру. Мужчину сбила «Киа Рио» под управлением 69-летнего водителя. Личность погибшего устанавливается. 
Еще одно ужасное ДТП, напомним, произошло в Ворошиловском районе Волгограда. Накануне около полуночи ВАЗ-2110 сбил мужчину, который шел по дороге. Удар был такой силы, что несчастному оторвало ногу. Водитель с места происшествия скрылся, однако вскоре был задержан. Им оказался 27-летний волгоградец.

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