В Волгограде разработали законопроект о платных парковках

Общество 15.06.2023 19:39
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15.06.2023 19:39
Законопроект, регулирующий создание и содержание парковок общего пользования и платных парковок, разработан в Волгограде, передает V102.RU. Как пояснили в пресс-службе городской думы, пока обсуждается общая концепция единого парковочного пространства в городе.
– Ни размер платы, ни определение конкретных мест расположения парковок проектом не устанавливаются. Эти вопросы будут регулироваться администрацией Волгограда отдельными правовыми актами, – пояснили в представительном органе.
Разработчиком проекта стала администрация Волгограда. Месяц назад он был внесен в городскую думу и все это время дорабатывался. Итоговый вариант законопроекта готов для рассмотрения в профильном комитете гордумы.
Примечательно, что регулирование отношений в этой сфере осуществляется на уровне муниципалитета впервые.
– Проектом предусматривается возможность создания парковок общего пользования и платных парковок, определяются возможные места для их размещения - автомобильные дороги местного значения и иные объекты улично-дорожной сети. Главный критерий - размещение парковок не должно создавать помех участникам дорожного движения, снижать его безопасность и противоречить требованиям ПДД, - пояснили в гордуме.
Также в документе появятся разделы, касающиеся особенностей создания, оборудования и содержания платных парковок и порядка платы за пользование ими.
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