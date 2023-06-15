В Волгограде разработали законопроект о платных парковках





Законопроект, регулирующий создание и содержание парковок общего пользования и платных парковок, разработан в Волгограде, передает V102.RU. Как пояснили в пресс-службе городской думы, пока обсуждается общая концепция единого парковочного пространства в городе.

– Ни размер платы, ни определение конкретных мест расположения парковок проектом не устанавливаются. Эти вопросы будут регулироваться администрацией Волгограда отдельными правовыми актами, – пояснили в представительном органе.

Разработчиком проекта стала администрация Волгограда. Месяц назад он был внесен в городскую думу и все это время дорабатывался. Итоговый вариант законопроекта готов для рассмотрения в профильном комитете гордумы.

Примечательно, что регулирование отношений в этой сфере осуществляется на уровне муниципалитета впервые.

– Проектом предусматривается возможность создания парковок общего пользования и платных парковок, определяются возможные места для их размещения - автомобильные дороги местного значения и иные объекты улично-дорожной сети. Главный критерий - размещение парковок не должно создавать помех участникам дорожного движения, снижать его безопасность и противоречить требованиям ПДД, - пояснили в гордуме.

Также в документе появятся разделы, касающиеся особенностей создания, оборудования и содержания платных парковок и порядка платы за пользование ими.



