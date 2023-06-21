Расследования

В Волгограде ФСБ накрыла нарколабораторию на даче супружеской пары

Расследования 21.06.2023 08:53
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21.06.2023 08:53


Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с ГУ МВД по региону задержаны местные жители, причастные к производству наркотических средств в особо крупном размере, который впоследствии сбывался бесконтактным способом. Как сообщили V102.RU в УФСБ по Волгоградской области, подпольную лабораторию организовала супружеская пара на своем дачном участке. 

В ходе обыска жилого помещения обнаружены и изъяты лабораторное оборудование, прекурсоры, химические реактивы, а также готовое к сбыту вещество. Результаты проведенной экспертизы показали, что им оказалось наркотическое средство мефедрон массой 1,513 кг.
Установлено, что работу незаконной лаборатории по синтезу наркотических средств указанные лица организовали, следуя инструкции куратора, посредством использования приложения «Telegram» для их бесконтактного сбыта через «тайники-закладки».

Следственным отделом управления в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК России. Супруги уже взяты под стражу по решению Центрального районного суда. 
- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - пояснили в силовом ведомстве.  
Фото УФСБ по Волгоградской области

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