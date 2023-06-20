Расследования 20.06.2023 21:58
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20.06.2023 21:58
Водитель снегоуборочной машины отправлен в колонию-поселение на пять лет по решению суда. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 30 декабря 2021 года мужчина на спецтехнике двигался по ул. 40 лет ВЛКСМ и не заметил пешехода, который шел по правому краю проезжей части в попутном направлении, наехав на него. Но водитель не остановился, а скрылся с места происшествия. 50-летний пешеход скончался от полученных травм.
Впоследствии снегоуборочную машину полицейские нашли на базе дорожно-строительной фирмы. Была установлена и личность водителя.
Свою вину в гибели человека подсудимый не признал.Приговор Красноармейского суда не вступил в законную силу.
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